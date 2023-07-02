Это покруче «Вагнера» будет. Что такое хранится в Беларуси, отчего на Западе не могут спать спокойно?

Новости Беларуси. Жизнь без войны – это результат ежедневного труда, который не всегда на виду, но порой стоит жизни. Об этом во вторник, 27 июня, напомнил Президент, вручая погоны высшему офицерскому составу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В руках этих людей во многом мир и стабильность в Беларуси. А сегодня ситуация, как никогда, накалилась. Осталось бросить спичку – и разгорится пламя новой глобальной войны. Мы к ней готовы. Президент подчеркнул, технически подкованы. Но главный фактор победы – это не пушки и танки, а единство и сплоченность нации. Как показали недавние события в России, если есть хотя бы малейшая возможность посеять зерно раздора, найдутся охотники этим воспользоваться. Взять хотя бы наших беглых. В России еще ничего было не решено, а призывы сдаваться, если поляки войдут в Беларусь, уже прозвучали. Но никто сдаваться не собирался и не собирается. Та самая суббота многих заставила показать свое истинное лицо. Когда на вылет из России выстроились очереди из частных бизнес-джетов, в Беларуси все остались на местах и восприняли ситуацию буквально близко к сердцу. «Оставьте это политикам». Лукашенко призвал силовой блок «не думать о высоких материях»

Когда вся эта ситуация только разворачивались и никто еще не понимал до конца, что происходит, на Западе и в Украине особенно уже потирали руки: мол, Россия все! Отвоевалась. Но как изменилась риторика после. Особенно, когда стало известно, что Пригожин и его бойцы прибудут в Беларусь. Польские власти заявили о необходимости усилить охрану границ. Это слова вице-премьера Качинского. А Дуда решил призвать к осознанности НАТО, заявив, что присутствие ЧВК «Вагнер» в нашей стране требует серьезных решений и жесткого ответа от Альянса. Одновременно и президент Литвы решил, что пора усилить охрану рубежей на белорусском участке. Но и до этого же укрепляли, потратили миллионы евро. Выходит столько денег потратили впустую, раз даже мысль о ЧВК заставила так напрягаться? Но ради справедливости отметим, что в Беларуси есть что-то покруче «Вагнера». Это ядерное оружие. Его размещение до сих пор не дает спать спокойно на Западе. В принципе, так оно и задумывалось. А на неделе Польша поняла, что тоже хочет получить ядерные боеголовки. С такой просьбой обратилась к США. Но, как говорится, кто же им даст. Такие просьбы Варшавы застали врасплох Белый дом, где ответили, что даже разговоров по этому поводу не ведется. Так что без комментариев.

Что касается белорусских арсеналов, то Президент еще раз пояснил, как будем действовать в случае агрессии. Во вторник вопрос о применении ядерных боеголовок прозвучал от политолога Шпаковского.