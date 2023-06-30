Гигин: кризис вокруг марша «Вагнера» разрешился для Запада наиболее неприемлемым способом

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Они ведь оказались не готовы к каждому из эпизодов тех политических событий, которые разворачивались в последнюю неделю. Все, что пишет американская разведка, как они знали заранее... Слушайте, любой, кто читает социальные сети, знал, что существует конфликт между Пригожиным и «Вагнером» с одной стороны и руководством Минобороны с другой стороны. Знали? Знали. И Президент говорит, что да, с одной стороны, и мы проспали, не приняли соответствующие меры, но с другой стороны, когда Запад начинает предсказывать, какие они были великие аналитики, мы тоже пока этого не видим.

Потом они, когда все это началось – эйфория, все, вот сейчас все рухнет! Когда это конфликт урегулировался, причем урегулировался самым неожиданным и самым неприятным для них способом.

Нужно прямо сказать: кризис субботний вокруг марша «Вагнера» разрешился для Запада наиболее неприемлемым способом. Первое – удалось избежать крупного кровопролития, второе – политическая система Российской Федерации устояла, третье – на фронт это не оказало никакого существенно влияния. И четвертое – одной из ключевых фигур, хоть он и призывает не преувеличивать его роль, разрешения этого кризиса явился Александр Лукашенко. Вот это все, каждая из этих частей является просто болезненной для Запада. Поэтому сейчас они пытаются отматывать информационную повестку, выкручивая ее в удобное для себя направление.

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