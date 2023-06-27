Президент Беларуси: «Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет хоть малейших причин»

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости также пригласили руководителей СМИ, журналистов, политологов, и это неслучайно. Белорусский лидер, как всегда, не стал затягивать интригу и позволять фейкам заполнять медиапространство. Александр Лукашенко сделал то, к чему всегда призывает в честном диалоге – «факты на стол», и рассказал всю правду о переговорах, которые помогли урегулировать острую ситуацию в России.

Президент несколько раз подчеркнул, что в этом деле абсолютно нет героев. В преддверие первого публичного (и это важно) мероприятия во Дворце Независимости после субботних событий в России, чреватых последствиями для всего региона и мира, было много предположений, инсинуаций, прогнозов, как это будет, учитывая роль Беларуси в произошедшем. Но Александр Лукашенко своих планов не нарушил, повестку не изменил и сконцентрировался первостепенно на внутренних вопросах и традициях. С небольшой поправкой на численность и состав участников церемонии вручения генеральских погон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вручаем генеральские погоны. К ним прилагается высочайшая ответственность за судьбу страны, за мир на нашей земле и безопасность белорусского народа. Современным белорусам посчастливилось родиться и жить под чистым небом. Но мы с вами как люди военные хорошо знаем, что жизнь без войны – это результат кропотливой ежедневной работы. Она не всегда видна, но требует колоссальных усилий, порой риска для жизни. Почти 30 лет я каждый день вместе с вами готовился и готовлюсь к войне. Может быть, и поэтому мы сегодня живем под мирным небом.

Сегодня крайне сложный период в истории суверенной Беларуси, да и всего мира в целом. Угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Нашу страну, весь наш регион в очередной раз пытаются взорвать, дезориентировать людей. Любыми способами раскачать ситуацию и под этот шумок насадить свои правила, установить свой порядок, при котором уже не будет ни наших стран, ни народов. И мы тоже хороши, давайте откровенно говорить. Не преминем всегда дать хотя бы повод для этого. Как я говорил, не бывает цветных революций, если для этого в стране нет хоть малейших причин.