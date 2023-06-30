Республиканская партия труда и справедливости прошла перерегистрацию

Новости Беларуси. Еще одна политическая партия прошла процесс перерегистрации. Сегодня, 30 июня, в Министерстве юстиции в торжественной обстановке лидеру Республиканской партии труда и справедливости вручили соответствующее свидетельство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня партийный актив насчитывает свыше 6 тысяч человек. Среди них депутаты, представители различных сфер экономики – от рядовых работников до руководителей организаций, а также представители творческой интеллигенции. Надо сказать, что структурные подразделения партии развернуты во всех регионах страны. Как заверил лидер политического объединения, партия продолжит работать на благо белорусского государства, ее суверенитет и независимость.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Только трудом человек показывает свою пользу, и каждый человек должен вносить вклад в развитие государства. Что касается справедливости, это не только справедливое вознаграждение за труд. Это справедливость к государству как внутри страны, так и за ее пределами. Справедливость к людям, которые здесь живут, уважение к ним.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Процесс перерегистрации партий в Республике Беларусь проходит в строгом соответствии с законодательством. Способы, методы, формы у тех партий, которые перерегистрированы, разные, цель одна. Это сохранение того, что сделано в Республике Беларусь, сохранение исторической памяти и деятельность на поддержание конституционного строя и развития нашего государства.