Лукашенко: когда события в России происходили, мною были отданы распоряжения по приведению армии в полную боеготовность

Из рук Президента их сегодня получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны. Однако состав участников мероприятия во Дворце Независимости гораздо шире. Среди присутствующих не только люди в форме, но еще и руководители СМИ, журналисты, политологи. Такое решение накануне принял лично Президент, дабы развеять все мифы, которыми так быстро обрастают информационные ленты.

Александр Лукашенко в подробностях и по хронологии рассказал детали переговоров и разрешения попытки военного мятежа в России. За время большого и очень серьезного разговора, некоторые тонкости которого, понятное дело, не для широкой публики, Президент несколько раз подчеркнул, что в этом деле абсолютно нет героев, поскольку ситуацию упустили и думали, что все разрешится само собой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Правильно, потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и наши беглые засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, – они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» – надо же отчитываться.

Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах рот не раскрыл. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность.

Уверен, вы и дальше будете так же честно и добросовестно исполнять свои обязанности. То, ради чего учились и готовились всю жизнь, – защищать нашу страну и наших людей. Обезопасить нашу Родину от любых рисков и любых угроз – я в этом просто убежден.