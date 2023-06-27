Лукашенко: когда события в России происходили, мною были отданы распоряжения по приведению армии в полную боеготовность

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такой тезис сегодня, 27 июня, озвучил Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такой тезис сегодня, 27 июня, озвучил Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из рук Президента их сегодня получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны. Однако состав участников мероприятия во Дворце Независимости гораздо шире. Среди присутствующих не только люди в форме, но еще и руководители СМИ, журналисты, политологи. Такое решение накануне принял лично Президент, дабы развеять все мифы, которыми так быстро обрастают информационные ленты.
Александр Лукашенко в подробностях и по хронологии рассказал детали переговоров и разрешения попытки военного мятежа в России. За время большого и очень серьезного разговора, некоторые тонкости которого, понятное дело, не для широкой публики, Президент несколько раз подчеркнул, что в этом деле абсолютно нет героев, поскольку ситуацию упустили и думали, что все разрешится само собой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Правильно, потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и наши беглые засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, – они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» – надо же отчитываться.
Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах рот не раскрыл. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность.
Уверен, вы и дальше будете так же честно и добросовестно исполнять свои обязанности. То, ради чего учились и готовились всю жизнь, – защищать нашу страну и наших людей. Обезопасить нашу Родину от любых рисков и любых угроз – я в этом просто убежден.
Прокомментировал Александр Лукашенко и те фейки, которые якобы связывают нашу страну и вагнеровцев.