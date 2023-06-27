Лукашенко попросил не делать героев из него, Путина или Пригожина

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задаю себе вопрос: а что, у нас, в России, все так хорошо? Да нет. Причин к тому, чтобы смута эта пошла, покатилась по всей России и до нас докатилась, более чем достаточно. Нужен триггер. И он появился. Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в Вооруженных силах. Как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому я подумал: «замочить» можем. Я и Путину сказал: «замочить» можем, это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю: «Не делайте этого». Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята умеют друг за друга постоять. И в Азии, в Африке, Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Тоже можем «замочить». Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. Прежде чем «мочить», надо подумать, что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа, что будет, особенно ура-крикунам, которые сегодня топчутся на этой теме. Но началась конкуренция между армией, как он сказал, и нашим подразделением. Нездоровая конкуренция. Межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку. И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание, почему своим СМИ, пресс-секретарю поручил ни в коем случае не делать из меня героя, из Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется – и я, и Путин (я в меньшей степени, если уж откровенно говорить, но тем не менее). А оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. А добавить, что он такой человек, как и Шойгу, у них характеры одинаковые. И очень импульсивны. Вот и началось.

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