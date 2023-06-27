«Оставьте это политикам». Лукашенко призвал силовой блок «не думать о высоких материях»

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такую мысль высказал Президент Беларуси после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История помнит, как белорусы умеют защищать свою землю, вот только нам точно этот подвиг не хотелось бы повторить, куда важнее задача – избежать кровопролития. Исходя из этого действуют все: от главнокомандующего до рядового, особенно в острых ситуациях. Практика показывает, что не в танках главная сила.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гораздо важнее – сплоченность рядов и преданность Отечеству, а наше Отечество – от Бреста до Владивостока. Это земля, свобода и наши народы, которые здесь живут. Два государства, но Отечество у нас общее. Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел.

Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» – надо же отчитываться, Я искренне благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг, самоотверженно служите Родине. И поздравляю вас с присвоением нового воинского звания. Вашей приоритетной задачей, а также всех людей в погонах является принятие необходимых мер для недопущения эскалации обстановки. Она и так накалена до предела: спичку бросил – и все вспыхнет, даже взорвется. Это надо довести до всего личного состава, ваших подчиненных на местах. И не надо постоянно думать о каких-то там высоких материях. Оставьте это политикам. У вас четкие и понятные задачи, мы все – профессионалы, каждый в своей сфере. Этим мы должны и заниматься, вы прежде всего.

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