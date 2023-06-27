Лукашенко: сейчас много разговоров: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такой тезис сегодня, 27 июня, озвучил Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны.

В те дни, когда в России начался переполох, Александр Лукашенко отдал распоряжение привести нашу армию в полную боевую готовность. Уже на отдельной встрече сегодня с министром обороны Президент отметил, что белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство и поблагодарил за слаженность и оперативность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть. Но я хочу подчеркнуть и поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. Понимали, что всякое может быть. Но с таким пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Вот это действительно тыл.

Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.