Лукашенко: сейчас много разговоров: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим

Новости Беларуси. Если рухнет Россия, под обломками будем все. Такой тезис сегодня, 27 июня, озвучил Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их получили те, для кого это не просто продвижение по службе, а еще большая ответственность за судьбу страны.
Во Дворец Независимости также пригласили руководителей СМИ, журналистов, политологов. Решение об этом принял лично Президент, дабы развеять все мифы, которыми так быстро обрастают информационные ленты.
В те дни, когда в России начался переполох, Александр Лукашенко отдал распоряжение привести нашу армию в полную боевую готовность. Уже на отдельной встрече сегодня с министром обороны Президент отметил, что белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство и поблагодарил за слаженность и оперативность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть. Но я хочу подчеркнуть и поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. Понимали, что всякое может быть. Но с таким пониманием это восприняли. И даже с каким-то энтузиазмом. Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Вот это действительно тыл.
Сейчас много разговоров и болтовни: «Вагнер, Вагнер, Вагнер». Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.
Лукашенко: когда события в России происходили, мною были отданы распоряжения по приведению армии в полную боеготовность. Подробнее здесь.