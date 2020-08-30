Елена Манкевич: мы наблюдаем взросление и становление гражданского общества

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента. Все общество заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки мы могли осуществить конституционно-правовую реформу Евгений Поболовец, СТВ:

Каким вы видите выход из этой сложнейшей ситуации?

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Краеугольным камнем любого общественного и государственного строительства является принцип законности. Это четкое и буквальное следование норме и букве закона. Если сегодня есть общественный запрос на то, чтобы осуществить перемены общественно-политического строя в нашем государстве, мы должны отталкиваться от основного закона. И в этом основном законе заложить нашу дорогу, нашу путевую карту, которой мы будем руководствоваться. Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска Евгений Поболовец:

Первое – новая Конституция? Сергей Сивец:

Конституционно-правовая реформа, да, Евгений Поболовец:

В какие сроки она может быть проведена?

Сергей Сивец:

Естественно, мы заинтересованы, все общество заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки мы могли это осуществить. Но я хотел бы обратить внимание как юрист: обычный закон, не конституционный, готовится достаточно долго и сложно, потому что должны быть в рамках законотворческого процесса учтены все нюансы с тем, чтобы это был эффективный регулятор общественный отношений. Марина Ленчевская о женских акциях протеста: «Это очень интересный психологический шаг с точки зрения политики» Мы говорим об основном законе, где не то что каждое слово, каждая буква должна быть выверена, спрогнозированы последствия принятия конституционно-правовой нормы или буквы на десятилетия вперед. Конституция должны быть эффективным регулятором на десятилетия вперед. Не на год, не на два, не на три. Это очень ответственная работа. Сделать за месяц или за два серьезный документ, который будет формировать основу правовой системы государства в целом – это, наверное, невозможно. Этот процесс займет достаточно длинный период времени. Евгений Поболовец:

Президент говорил, что в течение двух лет мы должны провести конституционную реформу.

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Я думаю, это реально. Евгений Поболовец:

А оппоненты, естественно, с этим не соглашались, потому что два года – это большой по их мнению срок. Дмитрий Беляков: надо всем внушать такую мысль, разъяснять – мы один народ Сергей Сивец:

Тогда хотелось бы от оппонентов услышать парадигму общественного развития, которая могла бы лечь в основу новой Конституции. Нам же ничего не предлагают взамен.

Посмотрите на общественную структуру, которая возникает, сетевые в том числе. Это все диалог, это момент диалога Дмитрий Беляков:

Исторический момент, в котором мы находимся, я считаю, очень важный для белорусского общества и белорусской власти. Он как лакмусовая бумажка – сейчас видно, кто есть друг, а кто не друг. Нужно против экономических мер делать экономические шаги, убирать из порта в Прибалтике весь наш грузопоток. Переходить в том числе на российские порты. Сейчас видно и очевидно, кто нам друг. ЕАЭС – наши товарищи, коммунистический Китай, который четко сказал свою позицию. Что делать той части общества, у которой накопились вопросы к власти? Мнение экспертов Белорусское общество немножко инертное. Почему у нас не произошло по калькам как в Украине? У нас не было таких олигархов, которые связаны с парамилитаристкими образованиями. У нас достаточно эффективно работает система государственной безопасности – милиция, мы уважаем и любим свою милицию. Есть разные моменты, все люди разные, и в милиции разные люди работают и везде, но главный принцип – мы прошли горе, испытания. В нашей крови до сих пор, кто бы что ни говорил, горесть и печаль последствий 1941-1945 гг., оккупаций немецкая, что творили здесь коллаборанты и те же самые украинские наши «нетоварищи», под рунами СС которые ходили. Все это помнят, у каждого в семье есть участники войны и память храниться. Наше общество прозревает сейчас. Но вопрос к власти какой? Посмотрите на активных людей, посмотрите на общественную структуру, которая возникает, сетевые в том числе. Это все диалог, это момент диалога. И сейчас момент истины для всего белорусского государства. Момент истины для понимания кто есть друг, кто есть недруг, момент понимания самого белорусского общества. Есть проблемы, но мы их решим сами.

Мы наблюдаем взросление гражданского общества, становление этого гражданского общества Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Я думаю, что мы выйдем из этого со своими уроками, со своими выводами. Мы наблюдаем взросление гражданского общества, становление этого гражданского общества, которое сейчас начинает создавать и понимать, что нужны диалоговые площадки. Если человек хочет самовыразиться, если человеку есть, что сказать, если человек хочет что-то поменять и у него есть голос – голос не у тех, кто там, за рубежом, – а тех, кто здесь, они сейчас могут начинать на этих диалоговых площадках вырабатывать. Возможно, это будут те же самые управленцы, которые придут и будут развивать все это дальше. Дмитрий Беляков: в той ситуации, в которой мы находимся, только один человек несет за всё ответственность Это действительно большой урок для всех нас, но и взросление. Оно сейчас, мы уже его наблюдаем. Мы уже наблюдаем некую стабилизацию, когда люди уже хотят услышать друг друга и начинают друг друга слышать. Это самое хрупкое, что мы должны отсюда вынести, это спокойствие наше и диалог. Белорусы всегда этим отличались. Дмитрий Беляков:

Четыре слова можно сказать относительно тех, кто кричит на улицах. Если ты критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – неси ответственность. А они – кто-то хочет нести ответственность? Вот спросите у госпожи Тихановской и у всех остальных из Координационного совета, которые кричат и призывают нас к чему-то. Дайте, покажите, что вы что-то можете, что у вас какие-то цели есть, которые на конструктив направлены, на развитие нашего общества, в том числе экономики, на рост благополучия, на рост развития. Этого нет. И вот тут самый главный вопрос: они сами себе своими посылами стреляют, можно сказать, в голову. Что они хотят сделать? Внести раскол. Но этого не получится, мы слишком быстро взрослеем, общественные инициативы, конечно – правильно говорите. Момент истины, мы к нему придем более сильными.

Мы сейчас видим, кто есть кто и какие цели кто из них преследует Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенно верно, мы сейчас видим, кто есть кто и какие цели кто из них преследует. Возвращаясь к тем же стачкомам. Последняя новость: руководитель стачкома МЗКТ сегодня уже в Варшаве. Машет оттуда своим соратникам и передает привет. Он своей цели достиг, он сегодня политический у нас. Ленчевская о фуре с гуманитарной помощью: думаю, польская сторона прекрасно понимала, что машина до адресата не доедет Елена Манкевич:

Он теперь из-за рубежа управлять будет. Марина Ленчевская:

Да, из-за рубежа. То есть подтверждаются и слова уважаемого господина Цепкало. Но уверена, что наш народ мудрый, он очень толерантный. То, что люди вышли и высказывают свое мнение – это ведь тоже хорошо, это мы называем демократией. Уверена – не знаю, в какой временной период, но уверена, что это произойдет – что общество сплотится, и мы как депутаты готовы помогать в этом процессе. Обязательно. Мы выходим к людям, мы открыты, мы встречаемся с населением, мы встречаемся в трудовых коллективах, мы слышим посыл и готовы над этими посылами и предложениями работать.