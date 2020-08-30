Марина Ленчевская о женских акциях протеста: «Это очень интересный психологический шаг с точки зрения политики»

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Что такое женщина по своей сути? Это человек, всегда сопереживающий тому, что происходит. Сегодня кто-то, кому это выгодно, создали такие вбросы, они создали такое информационное поле, когда женщины, в общем-то, даже не понимают, что отчасти ими манипулируют, считают, что они самостоятельно вышли, красиво выстроились с цветами против насилия – эту идею они позиционируют. Но на самом деле это манипулирование их сознанием, это безусловно. И сегодня, если мы посмотрим, были ли подобные ситуации раньше в истории, – они были. Мы вспоминаем Украину, мы вспоминаем Кубу, и можно приводить другие примеры.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

С точки зрения информационных технологий это действительно очень любопытно, потому что женщина по своей сути – это доброе, любящее существо, человек, который всегда о чем-то беспокоится: о своих близких, о своей стране, о своих соседях, о том, что ее окружает. Они волнуются, и это правильно. Сама по себе, если бы это не было политической технологией, акция красивая: красивые женщины – у нас белоруски очень красивые – красиво стоят с цветами. Но когда мимо них проходят другие женщины, которые не хотят присоединиться к этой цепочке, можно услышать очень много негативного, которое эти же женщины говорят: «Ты, пойдем со мной. А если ты со мной не идешь, ну, значит, ты уже не женщина». И вообще, очень нелестный идет лексикон. Это уже говорит о том, что это не мирная цепочка. Это говорит о том, что те, кто стоят – я верю, что там стоят действительно те, кто хочет мира и спокойствия, мы все этого хотим – уже сейчас работают информационные технологии, информационные вбросы. Это воздействие в том числе и на мужскую часть населения. Это определенные посылы идут. Если женщины, слабые существа, вышли и стоят под каким-то лозунгом, то: «Мужчины, присоединяйтесь к нам». И в этих цепочках стоят точно так же и дети, девочки стоят, что не может не беспокоить, потому что ситуация достаточно нестабильная сегодня.