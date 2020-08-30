Дмитрий Беляков: в той ситуации, в которой мы находимся, только один человек несет за всё ответственность

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.

А к российскому политическому руководству? Светлана Тихановская, видео:

Вот вы мне зачем такие вопросы задаете – про политическое руководство? Вы думаете, я вникала когда-нибудь в политическое руководство России? Это просто часть моей работы. Светлана Тихановская:

Нет, я не могу высказать свое мнение о политическом руководстве России. Евгений Поболовец, СТВ:

Ваша оценка?

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Тут, в принципе, все понятно – какие лидерские способности у данного человека и что он в основном является ширмой. Я хочу сказать, что такие моменты нужно все очень сильно масштабировать в информационном плане. Мы оказались в информационном плане не готовы к тому, что мы встретили Вы очень хороший вопрос задали: как нам выйти из этого? Я скажу четко и конкретно: мы оказались в информационном плане не готовы к тому, что мы встретили. Наша система государственного управления не сработала на начальных этапах как надо. Но мы меняемся, вся система меняется. Новое информационное состояние. Есть очень много общественных различных инициатив, нужно присматриваться к людям патриотично настроенным, нужно заниматься и давать оценку того управляющего воздействия, в том числе и в информационной сфере, которая у нас существует. Нужно развивать современные средства массовой коммуникации: это прямые эфиры, это YouTube-каналы, просто на улицах общаться. Общественные инициативы у нас есть – это «белорусский информационный спецназ». Мы ходим, делаем стримы, просто задаем вопросы.

На акции «Женщины в белом» многие даже просто не понимают, зачем они там Я был на акции «Женщины в белом» (мы коснулись этой темы сегодня) – и многие даже просто не понимают, зачем они там. Я им задаю простой вопрос. «Женщины в белом» – это за безопасность, без насилия. Я, говорю, «за». Но они говорят мне следующее: «Мы хотим, чтобы Лукашенко ушел». Я говорю: «Это политические требования, вы политический какой-то механизм?» – «Нет, мы против насилия». Потом к следующей подхожу. Она говорит: «Верам, можам, пераможам». Я говорю: «Верим во что? Можем что? Пераможам кого?» Она говорит «против фашизма». Вот такие, знаете, общие слова – «за все хорошее». Я говорю: «Я с вами. Зачем тогда весь спектакль, который вы делаете?» И если еще возвращаться к этой акции «Женщины в белом». У меня много знакомых, хорошие, порядочные люди. Женщины влились в эту структуру. Они просто выстраивались, потом к ним подходят активисты с БЧБ-флагами – и это уже получается как политическая акция. Те стоят по-своему, эти по-своему. Потом происходит психологическое заражение – из толпы создается такая масса заряженная, и уже сейчас эта акция «Женщины в белом» утратила свой первоначальный смысл, который был в том, чтобы не били милиционеров в том числе, чтобы милиционеры были более толерантными к гражданам.