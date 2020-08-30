Что делать той части общества, у которой накопились вопросы к власти? Мнение экспертов

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента. Сегодня наше законодательство предоставляет широчайшие формы общения гражданского общества с органами власти Евгений Поболовец:

Многие ведь действительно выходят на акции искренне, с искренними посылами. Есть определенная часть общества, у которой накопились вопросы к власти. Что дальше нам делать? Представителям власти что делать, каким образом выходить на диалог, переводить ситуацию в конструктив?

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Общаться. Нам сегодня наше законодательство предоставляет широчайшие формы общения гражданского общества с органами власти. Начиная от обращений граждан, прямых телефонных линий, личных приемов, а заканчивая реализацией права законодательной инициативы. У нас есть отдельный закон, который регламентирует процедуру подготовки проекта законодательного акта гражданами Республики Беларусь и внесения его в Палату представителей – «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь». Так и называется. Вот это – правовое поле. Нам предлагается поставить государство на паузу. И что, весь мир тоже остановится и будет ждать, когда мы разрешим свои внутренние конфликты и разберемся с нашей политической системой?

Там 149 статей было, которые уже не актуальны. Мы ради одной статьи будем реанимировать оставшиеся 148? Евгений Поболовец, СТВ:

А есть ли варианты выйти из это ситуации без паузы? Сергей Сивец:

Вот в рамках тех правовых форм, о которых я сказал. В рамках конституционно-правовой реформы, которая уже анонсирована в том числе главой государства, и это было сделано гораздо раньше, чем начало электоральной кампании. Мы должны с вами, консолидировав все институты нашего общества – и государственный органы, и трудовые коллективы, и молодежные организации, и общественные объединения, и политические партии – заняться разработкой алгоритма нашего общественного существования на ближайшие десятилетия. И найти этот алгоритм, который в дальнейшем, как от печки, будет положен в основу выстраивания всей государственной конструкции и правовой системы нашего государства. Но делать нужно это эволюционно, поступательно, а не через вот эти авантюристские предложения «давайте депутатов отзовем, давайте к Конституции 1994 года вернемся». И только из-за одной нормы этой Конституции, которая устанавливает ограничения на полномочия Президента. Там 149 статей было, которые уже не актуальны. Мы ради одной статьи будем реанимировать оставшиеся 148? Это не то что несерьезно, это просто политический авантюристский шаг, призванный экзальтировать определенную часть белорусского общества, возбудить его и вывести на улицу.