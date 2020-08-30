Что делать той части общества, у которой накопились вопросы к власти? Мнение экспертов
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.
Сегодня наше законодательство предоставляет широчайшие формы общения гражданского общества с органами власти
Евгений Поболовец:
Многие ведь действительно выходят на акции искренне, с искренними посылами. Есть определенная часть общества, у которой накопились вопросы к власти. Что дальше нам делать? Представителям власти что делать, каким образом выходить на диалог, переводить ситуацию в конструктив?
Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Общаться. Нам сегодня наше законодательство предоставляет широчайшие формы общения гражданского общества с органами власти. Начиная от обращений граждан, прямых телефонных линий, личных приемов, а заканчивая реализацией права законодательной инициативы. У нас есть отдельный закон, который регламентирует процедуру подготовки проекта законодательного акта гражданами Республики Беларусь и внесения его в Палату представителей – «О порядке реализации права законодательной инициативы гражданами Республики Беларусь». Так и называется. Вот это – правовое поле. Нам предлагается поставить государство на паузу. И что, весь мир тоже остановится и будет ждать, когда мы разрешим свои внутренние конфликты и разберемся с нашей политической системой?
Там 149 статей было, которые уже не актуальны. Мы ради одной статьи будем реанимировать оставшиеся 148?
Евгений Поболовец, СТВ:
А есть ли варианты выйти из это ситуации без паузы?
Сергей Сивец:
Вот в рамках тех правовых форм, о которых я сказал. В рамках конституционно-правовой реформы, которая уже анонсирована в том числе главой государства, и это было сделано гораздо раньше, чем начало электоральной кампании. Мы должны с вами, консолидировав все институты нашего общества – и государственный органы, и трудовые коллективы, и молодежные организации, и общественные объединения, и политические партии – заняться разработкой алгоритма нашего общественного существования на ближайшие десятилетия. И найти этот алгоритм, который в дальнейшем, как от печки, будет положен в основу выстраивания всей государственной конструкции и правовой системы нашего государства. Но делать нужно это эволюционно, поступательно, а не через вот эти авантюристские предложения «давайте депутатов отзовем, давайте к Конституции 1994 года вернемся». И только из-за одной нормы этой Конституции, которая устанавливает ограничения на полномочия Президента. Там 149 статей было, которые уже не актуальны. Мы ради одной статьи будем реанимировать оставшиеся 148? Это не то что несерьезно, это просто политический авантюристский шаг, призванный экзальтировать определенную часть белорусского общества, возбудить его и вывести на улицу.
Нужны переговорные площадки, на которых люди могут договариваться
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Это безумие, это не предложение, потому что мы с вами об этом говорили: программы нет, не знают, куда дальше двигаться, а кидать вот такие высказывания гораздо легче, чем что-то отрабатывать. Мы со своей стороны говорим о том, что – если мы говорим о гражданском обществе, о трудовых коллективах – на улицах никогда ничего не решалось. Нужны переговорные площадки, на которых люди могут договариваться, вырабатывать то, о чем вы сейчас говорите. Мы предложили такие площадки, они уже созданы в трудовых коллективах, чтобы люди могли приходить и от трудовых коллективов, и от профсоюзов, и от нанимателя, и от тех, кто имеет разные взгляды. И там обсуждать и вырабатывать, что они хотят, каких конкретно они перемен хотят в обществе? Мы предложили площадку Национального совета по трудовым и социальным вопросам, там правительство, наниматели, профсоюзы, чтобы тоже свои предложения выработать и тоже их передать, внести. Это – конкретная работа, и она тоже требует времени, желания и сил. И мы думаем о том, что тот, кто хочет, тот этого достигнет.
Сергей Сивец:
Абсолютно соглашусь и маленькую ремарку от себя добавлю. Буквально за последние дни ежедневно мне кладут на стол десятки обращений граждан нашей страны, которые говорят: «Да, мы голосовали за Тихановскую, но после того, как мы проанализировали, что сейчас происходит, после того, как мы проанализировали, что нам предлагают, в том числе в рамках этого самоназначенного Координационного совета, мы реально понимаем, на краю какой пропасти мы оказались. И мы бы хотели все-таки выполнить свой гражданский долг и предложить определенную модель и механизм ликвидации вот этого разобщения, которое произошло в нашем обществе. Искусственно инспирировано это разобщение». И по пунктам предлагают механизм и сценарий действий. И знаете что? Есть очень серьезные предложения, которые мы берем на карандаш, мы будем прорабатывать. Это гораздо более серьезные вещи, чем те, которые ретранслирует этот Координационный совет, выбрасывая в информационное пространство.