Марина Ленчевская о буллинге: необходимо конкретизировать ответственность за такого рода действия, может быть, даже ужесточить

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента. Сейчас начинается школа, и вот эти все наши взрослые раздоры перейдут туда Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Важный момент – сейчас начинается школа, и вот эти все наши взрослые раздоры перейдут туда. К этому нужно быть готовыми, нужно и с детьми работать, и со школами. Это наша проблема, мы должны ее решить в рамках конструктива, в рамках доброй воли и в рамках совести – вот это очень важно.

Евгений Поболовец, СТВ:

Сейчас очень много случаев, когда идет буллинг, травля учителей – многие работали в избирательных комиссиях. Как уберечь учителей от нападок? Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кибербуллинг – это сейчас модное такое слово. Хейтинг. Я скажу простым русским словом – травля. Травля и психологическое насилие. Не только учителя, это и государственные служащие, это и журналисты, это и депутаты. Я столкнулась с этим и, думаю, коллеги здесь в студии тоже знают, что это такое. Необходимо пересмотреть и где-то конкретизировать ответственность за такого рода действия Евгений Поболовец:

Я думаю, почти все, кто в той или иной степени задействован в государственном механизме.

Марина Ленчевская:

Да. И придерживается иной точки зрения, чем представители оппозиции. Сегодня в государстве существует механизм, есть возможность обратиться в правоохранительные органы, которые работают в этом плане хорошо. Уже сегодня есть факты, выявлены лица, которые занимались так называемым буллингом, это противозаконно. Есть закон «Об информации, информатизации и защите информации», где четко прописано, что есть ответственность за распространение личных данных. У нас в парламенте как раз наша комиссия, мы сейчас рассматриваем закон, он будет выноситься уже на рассмотрение в парламенте «О защите персональных данных». Уже концептуально принят Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня мы работаем над большим блоком изменений в Уголовный кодекс. Я думаю, что в рамках вот этих правовых актов необходимо пересмотреть и где-то конкретизировать ответственность за такого рода действия. Может быть, даже ужесточить ответственность. Евгений Поболовец:

Мы не запаздываем с этими решениями? Марина Ленчевская:

Возможно, запаздываем. Еще 4-5 месяцев назад мы слышали о кибербуллинге, но он немножечко был в других масштабах. Когда угрозы касаются моей семьи и моих детей, ну, неадекватная будет реакция Евгений Поболовец:

Вам лично писали какие-то неприятные сообщения?