Марина Ленчевская о буллинге: необходимо конкретизировать ответственность за такого рода действия, может быть, даже ужесточить
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента.
Сейчас начинается школа, и вот эти все наши взрослые раздоры перейдут туда
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Важный момент – сейчас начинается школа, и вот эти все наши взрослые раздоры перейдут туда. К этому нужно быть готовыми, нужно и с детьми работать, и со школами. Это наша проблема, мы должны ее решить в рамках конструктива, в рамках доброй воли и в рамках совести – вот это очень важно.
Евгений Поболовец, СТВ:
Сейчас очень много случаев, когда идет буллинг, травля учителей – многие работали в избирательных комиссиях. Как уберечь учителей от нападок?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кибербуллинг – это сейчас модное такое слово. Хейтинг. Я скажу простым русским словом – травля. Травля и психологическое насилие. Не только учителя, это и государственные служащие, это и журналисты, это и депутаты. Я столкнулась с этим и, думаю, коллеги здесь в студии тоже знают, что это такое.
Необходимо пересмотреть и где-то конкретизировать ответственность за такого рода действия
Евгений Поболовец:
Я думаю, почти все, кто в той или иной степени задействован в государственном механизме.
Марина Ленчевская:
Да. И придерживается иной точки зрения, чем представители оппозиции. Сегодня в государстве существует механизм, есть возможность обратиться в правоохранительные органы, которые работают в этом плане хорошо. Уже сегодня есть факты, выявлены лица, которые занимались так называемым буллингом, это противозаконно. Есть закон «Об информации, информатизации и защите информации», где четко прописано, что есть ответственность за распространение личных данных.
У нас в парламенте как раз наша комиссия, мы сейчас рассматриваем закон, он будет выноситься уже на рассмотрение в парламенте «О защите персональных данных». Уже концептуально принят Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня мы работаем над большим блоком изменений в Уголовный кодекс. Я думаю, что в рамках вот этих правовых актов необходимо пересмотреть и где-то конкретизировать ответственность за такого рода действия. Может быть, даже ужесточить ответственность.
Евгений Поболовец:
Мы не запаздываем с этими решениями?
Марина Ленчевская:
Возможно, запаздываем. Еще 4-5 месяцев назад мы слышали о кибербуллинге, но он немножечко был в других масштабах.
Когда угрозы касаются моей семьи и моих детей, ну, неадекватная будет реакция
Евгений Поболовец:
Вам лично писали какие-то неприятные сообщения?
Марина Ленчевская:
Мне лично? Конечно, да.
Лично мне писали, что касается нецензурного, это я, извините, делю на 28. Я посмотрела, посмеялась и пожалела этих людей, думаю: «Их бы энергию да в мирных целях». Но буквально в последние дни стали поступать конкретные угрозы, цитирую: «Координационный совет принял решение об отзыве депутатов. Даем тебе три дня на то, чтобы ты сложила свой мандат». Обращаются на «ты», хотя не знакомились, на брудершафт тоже не выпивали. Если нет – «начнем резать». И в конце: «Привет Саше и Ване». Саша и Ваня – это мои несовершеннолетние дети. Когда трогают меня, я еще более-менее адекватно на это реагирую, когда угрозы касаются моей семьи и моих детей, ну, неадекватная будет реакция.
Владимир Макей: перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций
Евгений Поболовец:
Про это говорил Макей в своем обращении к дипломатам?
Марина Ленчевская:
Да.