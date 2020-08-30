Дмитрий Беляков: надо всем внушать такую мысль, разъяснять – мы один народ

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента. Ненормально, когда люди начинают ненавидеть друг друга и в эту ненависть включаются дети Евгений Поболовец, СТВ:

Мы на уровне государства каким-то образом готовы к 1 сентября? Ведь придут старшеклассники, в том числе те молодые люди, которые выходили на улицы. Не будет ли ситуаций активного противостояния?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы обратились к своим членским организациям, чтобы они поработали в коллективах и выработали эту позицию, чтобы люди поняли, что не надо сейчас травить учителей, не надо втягивать в это детей, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Есть разные мнения, и это нормально. Есть разные убеждения – это тоже нормально. Но ненормально, когда люди начинают ненавидеть друг друга и в эту ненависть включаются дети. Школа, педагоги – это, в принципе, святое, это то, что должно быть за рамками любых вопросов, потому что никто гарантий не даст, что в какой-то школе не будет спровоцирован конфликт. Мы должны понимать, что у нас система образования, мы ей всегда гордились, одна из самых сильных, серьезных. Те же самые IT, ПВТ, кто там работает, они же все наши вузы заканчивали, их же в школе учили, база-то в школе математическая хорошая была. Мы ее закладываем и сейчас. И если мы сейчас это все обрушим, где будут учиться наши дети? Ладно, студенты. Как говорит Польша: «Приезжайте к нам, мы вас бесплатно примем и потом вы же у нас работать будете», потому что их молодежь уехала дальше. Наши дети куда учиться, к кому пойдут? Даже туда потом не примут. Нужно просто идти в школы, прямые эфиры, YouTube-каналы – давайте обсуждать Евгений Поболовец:

Вот такое интересное заявление главного редактора польской газеты: «Совершенно очевидно, что Гродно должен отойти к Польше, если Беларусь распадется. ПиС это знает, но боится сказать». Если я правильно понимаю, буллинг, девушки на площадях, цветочки ОМОНу и так далее – все это элементы цветной революции. Ее конечным результатом является что?

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Я отвечу. Все переплетается между собой. Это такие элементы бесструктурного управления. И структурно, с точки зрения даже нормативно-правовых актов, с этим очень тяжело бороться. Но есть рецепты, они уже отработаны давным-давно. Это сигнал тем же самым студентам, школьникам старших классов, если мы берем эту категорию граждан, к тому, чтобы они проявляли свою позицию громче, сильнее, что их поддержат, дадут денег. Уже есть точная информация, какое количество криптокошельков открыто – сотни тысяч – сколько денег туда переводится, что карта поляка развивается активно. Идет на раскол нашего общества, на дестабилизацию в стране. Как с этим бороться? Да очень просто. Нужно просто идти в школы, прямые эфиры, YouTube-каналы – давайте обсуждать. Есть вот такая четка позиция. Но есть два правила обычных: нет призывам к антиконституционной смене строя и уважение своего оппонента. Только таким образом, без лжи, открытый эфир, прямая трансляция прямо в школе. И когда люди увидят себя перед камерой – это уже однозначно проверенный факт – они очень серьезно поменяются. Я полагаю, мы не избежим в школе этих сложных моментов, связанных с политический ориентацией Что касается вызовов и опасности от всего этого – это достаточно серьезно. Я полагаю, мы не избежим в школе этих сложных моментов, связанных с политический ориентацией. Но надо всем внушать такую мысль, разъяснять – мы один народ. У нас есть разные взгляды, они все были: была и существует оппозиция, есть и такие элементы. Это пробы на прочность нашего белорусского общества. Моя позиция однозначная: из этого всего, месяц-полтора пройдет, мы выйдем более здоровыми, более сильными. И наша молодежь – хорошо, что все общество включается в эту политическую систему, мы вздрогнем немножко и станем друг другу ближе и сильнее. И поймем, насколько важен мир, насколько важно стабильное состояние даже в той же самой экономике. Где-то тебя зарплата не устраивает? Пожалуйста, куча моментов. Мы поймем, насколько важна дружба между народами. Это вызов, это точка бифуркации, которую наше общество должно пройти в нужную сторону. Не сорваться. Цветные революции – это проекты не краткосрочные, есть различные этапы Евгений Поболовец:

БелАЗ выиграл довольно тендер большой тендер у американской компании. Это тоже элемент деления этого рынка: там не пустили, там обошли, давайте мы с другой стороны зайдем?

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Вы поймите, что цветные революции – это проекты не краткосрочные, есть различные этапы. Есть политический этап гибридной войны, мы его с вами уже практически прошли. У нас электоральная кампания завершилась. И этот этап ни к чему не привел. Не удалось архитекторам цветных революций перевернуть белорусское общество. Ресурсы были громадные задействованы, но, тем не менее, мы провели выборы так, как они соответствуют нашему законодательству. И ни по одним универсальным международным правовым актам к нам никто не может применить претензии о том, что у нас выборы не соответствовали этим международным стандартам и национальному законодательству. Естественно, что архитекторы этих цветных революций с этим не смирятся. Была попытка насильственного переворота через массовые беспорядки – тоже не сработало. Сейчас исторический опыт других государств – Украина, Киргизия, Армения – переходим к следующему этапу, строго по методичке. Экономическое санкционное удушение – попытка страну поставить в зависимость от экономической конъюнктуры, которая, естественно, ухудшится после всех этих событий. Потому что основные ресурсы, которые сейчас государство тратит – и финансовые, и экономические, и так далее – призваны купировать вот эти посягновения на политический строй, конституционный строй нашей страны. Вместо того, чтобы эти ресурсы инвестировать в развитие – в экономическую, в социальную сферу и так далее. Государство вынуждено отвлекать эти ресурсы, соответственно, мы утрачиваем определенный элемент конкурентоспособности, и этим постараются воспользоваться. Наша сейчас задача – выработать эффективный механизм противодействия этому.

Мы все сидим в одной лодке и гребем в одном направлении в рамках нашего государства Евгений Поболовец:

Каким он может быть? Сергей Сивец:

Самое главное, что мы должны сделать – все наше общество осознать, что мы все сидим в одной лодке и гребем в одном направлении в рамках нашего государства. И чем дольше мы будем это противостояние сохранять, тем меньше сил у нас останется грести на пути макроэкономического и геополитического.