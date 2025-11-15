Колумбия ударила авиабомбами рядом с границей Венесуэлы, есть погибшие – AFP

Богота провела бомбардировки вблизи границы с Венесуэлой, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство France-Presse.

Сообщается, что в результате бомбардировок скончались 9 человек, связанных с наркоторговлей.

Колумбийские военнослужащие провели операцию в департаменте Араука в рамках борьбы главы государства Густаво Петро с торговлей наркотиками.

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