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Новости по тегу #Дмитрий Беляков

В Минске наградили лауреатов правозащитной премии имени Эмиля Чечко
03 ноября 2025 18:06

В Минске наградили лауреатов правозащитной премии имени Эмиля Чечко

Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью
02 ноября 2025 17:18

Номинанты бегут из своих же стран! С какими вызовами столкнулись перед вручением премий Чечко? Интервью

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко
02 ноября 2025 17:18

Эксклюзив! Беляков впервые показал, как будет выглядеть приз на вручении премии Эмиля Чечко

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами
02 ноября 2025 17:17

10 премий имени Эмиля Чечко планируют вручить в 2025-м – узнали, кто стал номинантами

В Минске наградили участников премии «За мир и права человека»
18 декабря 2023 18:34

В Минске наградили участников премии «За мир и права человека»

«Просто забрали, увезли в неизвестном направлении». Как в Испании у беженцев из Украины буквально крадут детей?
31 октября 2022 20:19

«Просто забрали, увезли в неизвестном направлении». Как в Испании у беженцев из Украины буквально крадут детей?

Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей
31 октября 2022 13:57

Белорусы помогут украинской беженке, у которой в Испании отобрали двух детей

«Выдающемуся польскому сыну». На могиле Эмиля Чечко установили памятник
15 сентября 2022 18:49

«Выдающемуся польскому сыну». На могиле Эмиля Чечко установили памятник

Не хотел больше исполнять преступные приказы. Подробности дела о беглом польском солдате
22 декабря 2021 22:10

Не хотел больше исполнять преступные приказы. Подробности дела о беглом польском солдате

Вальдемар Скшыпчак: «Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага»
22 декабря 2021 21:37

Вальдемар Скшыпчак: «Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага»

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод
22 декабря 2021 21:36

Директор правозащитного центра о беглом польском солдате: берём на себя обязанность по защите его прав и свобод

Дмитрий Беляков о ЕАЭС: можем не прогибаться ни под кого, понимая, что у нас есть прекрасный рынок
13 декабря 2020 18:40

Дмитрий Беляков о ЕАЭС: можем не прогибаться ни под кого, понимая, что у нас есть прекрасный рынок