Премию «За мир и права человека» в Минске вручают в третий раз. Эта награда объединяет тех, кто не боится говорить правду о фактах, скрытых за видимой стороной «западных ценностей».
В 2025 году Фонд имени Эмиля Чечко вручит десять наград. Церемония пройдет уже 3 ноября в Минске. Пообщались с председателем правления Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко.
«Мы видим солдата без опознавательных знаков, страны принадлежности, поскольку солдат – это архетип защитника – защитника детей, тех, кто не может защитить сам себя».
Среди них – деятели из Польши, Франции, России, Германии и Словакии.
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