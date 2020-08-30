Украинский политолог: «Диалог с позиции победителя, мне кажется, для оппозиции сегодня невозможен и некорректен»

Новости Беларуси. К событиям в Беларуси сейчас приковано внимание едва ли не во всем мире. Разумеется, подтекст у всех разный: от меркантильных соображений до реального сопереживания. Сочувствующих по понятным причинам больше в тех странах, которые имеют свой опыт политических турбулентностей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Интернет-гость – украинский политолог Руслан Бортник.

«Протесты были разрешены, они были санкционированы?» Евгений Поболовец, ведущий СТВ:

Как вы оцениваете задержания в Беларуси, которые происходили в первые дни? Руслан Бортник, директор Украинского института политики:

Безусловно, имели место отдельные случаи превышения полномочий отдельными сотрудниками правоохранительных органов. Но давайте, если мы говорим об этом превышении и отдельных избиениях, всех поставим в одинаковую позицию перед законом. Протесты были разрешены, они были санкционированы, на них разрешение получалось? Не говорит ли это о том, что все, кто вышли на протест, нарушили закон? Все и должны понести ответственность. Если это мирный протест, для чего на мирном протесте камни или палки в руках отдельных протестующих? Можно ли на мирном протесте оказывать любое воздействие на сотрудников правоохранительных органов, которые находятся при исполнении, любое, даже материть? Можно ли, правильно ли это по закону – материться в публичном месте? Протестующие – не белые и пушистые. Да, большинство из них больше пострадало в силу того, что они просто хуже готовы. Но протестующие, давайте тоже честно говорить, массово нарушали закон. Да, они совершали мелкие правонарушения: матерщина в публичном месте, несанкционированные митинги, шествия, перекрытия дорог, блокирование транспортных средств, противодействие сотрудникам правоохранительных органов – это уже серьезно, – но они же их совершали. «Меня очень настораживают действия лидеров белорусской оппозиции» Евгений Поболовец:

Насколько самостоятельны оппозиционные силы в Беларуси?

Руслан Бортник:

Я утверждать не могу, но меня очень настораживают действия лидеров белорусской оппозиции. Я не вижу способности вести диалог, политический диалог. Вот что сегодня белорусская оппозиция предлагает белорусской власти? Вот что сегодня люди, которые проголосовали за оппозиционных кандидатов, предлагают тем людям, которые проголосовали за Лукашенко? Они предлагают какой-то внутренний диалог, они предлагают, может быть, какие-то формы сотрудничества? Они предлагают какие-то этапы нормализации ситуации? Они требуют капитуляции: Президент, уходи, вы все должны покаяться, сложить оружие, вы все должны быть наказаны. Но, извините, требовать капитуляции может только победитель. И не просто победитель, а легальный победитель, признанный миром всем победитель. Пока что больше стран в мире, мне кажется, причем важных стран, и вопрос не только в России – в Китае, Турции и других странах – признали белорусские выборы. Об этом не стоит забывать. Именно поэтому, знаете, диалог с позиции победителя, мне кажется, для оппозиции сегодня невозможен, недоступен и некорректен. Складывается впечатление, что тем структурам, которые руководят извне этой ситуацией, нет необходимости создавать стабильную, консолидированную Беларусь. Их задача просто повалить власть, чтобы изменить политический курс государства, изменить само белорусское общество.

Пока что белорусская оппозиция не демонстрирует способности к продуктивному политическому диалогу исходя из реальной ситуации, а не только желаний. Это, с одной стороны, ведет к постоянному конфликту и сохраняется угроза силового разрешения конфликта. С другой стороны, мне кажется, это дискредитирует в значительной мере саму оппозицию. Какой бы ни была власть, но власть де-факто остается властью. Евгений Поболовец:

Как нам относиться к призывам остановить работу предприятий? Руслан Бортник: пока что белорусская экономика, конечно, деградирует, но обвала не случилось масштабного Для Украины Беларусь – один из ключевых экономических партнеров Евгений Поболовец:

МИД Украины ставит контакты с Беларусью на паузу. Как нам оценивать такие заявления?