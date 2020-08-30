Военно-политический аналитик: «Тренировка на Беларуси, это все будет потом пробоваться и на России, будут применяться те же методы»

Новости Беларуси. Беларусь сегодня – своеобразный мировой ньюсмейкер. То, что многие процессы управляются из-за рубежа, не скрывают даже лидеры альтернативного мнения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Правда, когда об этом же говорит власть, эти слова ставятся под сомнение – якобы слишком преувеличивается внешняя угроза. Но так ли это на самом деле? Разобраться попробовал военно-политический аналитик Александр Тиханский. «Последние пять лет очень активными методами идет усиленная милитаризация и Польши, и Прибалтийских стран» Евгений Поболовец, СТВ:

Наращивание американского военного присутствия в Польше усугубляет ситуацию у наших границ?

Александр Тиханский, профессор Академии военных наук России:

Последние пять лет очень активными методами идет усиленная милитаризация и Польши, и Прибалтийских стран. И, соответственно, что у поляков не получился так называемый «Форт Трампа», то 15 августа Польша подписала с США договор об усиленном военном сотрудничестве или сотрудничестве в области обороны. В соответствии с этим около тысячи американских военнослужащих будут переведены из Германии в Польшу. Тысяча военнослужащих – это не так много, тут вопрос в другом. Дело в том, что в соответствии с этим договором будут усиленно развиваться военная инфраструктура и логистические центры. Это значит, что в течение 5-7 дней американская группировка может быть увеличена с тысячи (сейчас в Польше находится уже 5 тысяч американских военнослужащих) может быть расширена до 20 тысяч. Это резко нарушает военно-политический баланс и ставит в привилегированное положение эту группировку в театре военных действий. «Мы увидели уже примеры и в этом году, и в прошлом, когда в 15 км от белорусской границы был размещен танковый батальон американских вооруженных сил» Здесь всегда вопрос идет о Сувалкском коридоре. Это часть границы (порядка 60 километров) между Беларусью и Калининградской областью, эксклавом российским. Вопрос в том, что наращивание группировки в Польше приведет к наращиванию таких же группировок в Литве и Латвии, это будет, однозначно. Хотя там и сегодня находятся батальоны, тактические группы, но они на ротационной основе. Мы увидели уже примеры и в этом году, и в прошлом, когда в 15 километрах от белорусской границы был размещен танковый батальон американских вооруженных сил. Это не приводит ни к чему хорошему, это приводит только к усилению напряженности. Эта напряженность уже отчетливо чувствуется даже в плане того, что идет усиленное воздушное патрулирование наших границ, идет активная военная разведдеятельность. Это тоже вносит свои коррективы в военную безопасность Республики Беларусь. «Риски и вызовы в военной сфере формируют конкретную военную угрозу для Республики Беларусь» Евгений Поболовец:

Сейчас появился тезис «Отечество в опасности». Есть ли такая угроза? Александр Тиханский:

Как мы понимаем опасность? Военная опасность – интегрированное понятие. Она состоит из рисков, вызовов и самих угроз. Будем считать, что сегодня риски и вызовы присутствуют и усиливаются. Эти риски и вызовы в военной сфере формируют конкретную военную угрозу для Республики Беларусь. Это нужно признавать.

Евгений Поболовец:

За событиями в Беларуси кроются глубинные политические геопеределы? Александр Тиханский:

Это определенно, и я даже не знаю, что тут обсуждать. Покойный Бжезинский говорил про черноморско-балтийский ошейник – Прибалтика, Польша, Украина и Закавказье. Этот ошейник висит на шее России. И Бжезинский говорил: когда он будет полностью закрыт и Беларусь будет в составе ошейника, Россия навеки становится региональной державой. Геополитически все меняется. Сейчас Беларусь играет роль этого «незакрытия» ошейника, и геополитически ее вес только поднимается в этом плане. И интерес тоже. Поэтому усилия прикладываются даже вплоть до конкретных, в виде финансовой помощи и так далее, чтобы изменить курс страны и защелкнуть этот ошейник. Вот в чем здесь вся ситуация. «Какая война нас может обойти? Исторически нам своим географическим положением предназначено быть этой точкой» Евгений Поболовец:

Беларусь всегда была полем битв: 1812 год, Великая Отечественная война. Нет ли у вас сейчас дежавю от этой ситуации?

Александр Тиханский:

Геополитический вес страны обозначает и ее географическое присутствие на карте – среди кого вы находитесь и на пути чего. Беларусь находится на пути с Востока на Запад и с Запада на Восток. Какая война нас может обойти? Только через эти рубежи. Исторически нам своим географическим положением предназначено быть этой точкой. И не только с Востока на Запад и с Запада на Восток. Если брать от Балтийского моря, то и с Севера на Юг, и с Юга на Север. Своеобразная инфраструктурная территория, без которой никак не обойтись в любых больших, скажем так, «мероприятиях», избегая понятия войны. В России так и говорят: «Беларусь – это ступенька к нам» Евгений Поболовец:

В риторике российских дипломатов (и не только) прослеживается, что ситуация в Беларуси – это способ подступиться к России со стороны американцев. Что вы думаете на этот счет?