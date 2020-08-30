Ленчевская о фуре с гуманитарной помощью: думаю, польская сторона прекрасно понимала, что машина до адресата не доедет

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС, Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, Сергей Сивец, председатель комиссии по законодательству и государственному строительству парламента Беларуси и Марина Ленчевская, первая женщина в комиссии по национальной безопасности в истории белорусского парламента. Евгений Поболовец, СТВ:

Не пустили в нашу страну эту фуру, потому что не было необходимых элементов и на все запросы диспетчер никак не реагировал. Говорят, что там была килька для протестующих. Как нам относиться к таким информационным посылам (или как это назвать) со стороны Польши?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что польская сторона прекрасно понимала, что эта машина до адресата не доедет. Килька протухнет, или что там было. Это тоже информационный повод, информационный вброс. То, что происходит сегодня, если мы будем говорить об экономике, попытке раскачать ситуацию, о забастовках так называемых, о которых пишет Nexta и призывает к стачке, мое мнение такое – забастовок как таковых не было ни на одном предприятии. Были протестные акции. Марина Ленчевская о женских акциях протеста: «Это очень интересный психологический шаг с точки зрения политики» У нас умные рабочие, они любят свои семьи, это настоящие белорусы, патриоты, у них есть голова на плечах, они прекрасно понимали последствия всех своих действий. Четко прописано в Конституции, что такое забастовка. Если это касается каких-либо трудовых взаимоотношений, если я как рабочий не согласна со своей заработной платой или с какими-то условиями труда, я имею право об этом заявить своему нанимателю. Но когда выдвигаются политические требования – это уже не забастовка, это называется по-другому и за это есть определенная ответственность. Это саботаж в моем понимании.