Эксперт: «Этой фотографией на фоне новогодней ёлочки сказано даже то, о чём президенты не сказали в публичном пространстве»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

У меня эксклюзивная информация. В Варшаве в хорошо известный дом, где в гости к белорусской оппозиции приходит российская вместе поплакать, вызывали бригаду сантехников усиленную, потому что, увидев эту фотографию, они размыли перекрытия между этажами и мутные потоки потекли в Вислу. По-моему, все сказано. Вот этой фотографией на фоне новогодней елочки сказано даже то, о чем президенты не сказали в публичном пространстве. Так могут себя вести, так договариваться только союзники.