Эксперт: «Этой фотографией на фоне новогодней ёлочки сказано даже то, о чём президенты не сказали в публичном пространстве»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
У меня эксклюзивная информация. В Варшаве в хорошо известный дом, где в гости к белорусской оппозиции приходит российская вместе поплакать, вызывали бригаду сантехников усиленную, потому что, увидев эту фотографию, они размыли перекрытия между этажами и мутные потоки потекли в Вислу. По-моему, все сказано. Вот этой фотографией на фоне новогодней елочки сказано даже то, о чем президенты не сказали в публичном пространстве. Так могут себя вести, так договариваться только союзники.
При этом есть одна важная вещь. Республика Беларусь является независимым государством более 30 лет. Построение Союзного государства – надо еще раз сказать всем и каждому – это не есть процесс слияния государств в одно. Гармонизация интересов и выстраивание политики по целому комплексу вопросов, которые представляют принципиальный интерес. Поэтому очень мудро нет забегания вперед – единая валюта. Давайте добьемся, чтобы наши валюты были лучшими, товаров было больше, зарплаты были больше. А как это будет номинироваться, я думаю, не так принципиально.
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