Лукашенко направился в Санкт-Петербург. Там состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Как сообщает «Пул Первого», борт белорусского лидера направился в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 декабря Александр Лукашенко встретится с партнерами по СНГ. В северной столице России пройдет двухдневный неформальный саммит глав государств Содружества. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.