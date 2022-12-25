Николай Межевич об Украине: США готовы выбросить этот чемодан, когда окончательно отвалится ручка

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ: Можно отметить, что нынешняя администрация Байдена, увозя посольство, перевозя их в другие регионы, сжигая документацию, очень много следов своей личной коррупции, использования Украины как оффшора для США смогла зачистить. Все свои нехорошие делишки, если можно так выразиться.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Думаю, что вот эти нехорошие делишки, которые, в общем-то, уже доказаны по факту известного чемоданчика, публикации в американской прессе, где, конечно же, такой цензуры, как в Украине, нет, не было и, вероятно, не будет, потому что это уникальное явление. Это все факты. Важно другое. США действительно готовы выбросить этот чемодан, когда окончательно отвалится ручка. Чемодан неплох был, очень неплох. Сделать, извините, из Эстонии, из Латвии, из Литвы или даже троих вместе что-то подобное невозможно. Поляки очень рациональны. Если им предложить Западную Украину бесплатно…

Надежда Сасс:

Они с удовольствием ее берут, конечно.

Николай Межевич:

Без денег возьмут. А если им скажут: ребята, тысяч 300 положить надо за Львов. Оно вам надо? Они скажут: нет, оно нам не надо. И вот тут нашли действительно людей и нашли им лидера, который в пиаре откровенно гениален, но пиар – это часть функций президента. И он сейчас привел Украину к такому положению, что с Россией, и не только, на самом деле, с Россией, со значительной частью мирового сообщества договариваться невозможно будет в принципе. А вполне может быть, что с американцами через два года, три года, пять лет мы вернемся к холодно-прохладным отношениям. И будет у нас и бизнес какой-то, и какая-то политика. И будем друг другу изредка наступать на пятки. Но это будет более-менее нормальная жизнь в стиле холодной войны. А вот с киевским режимом, вот с таким – исключено.