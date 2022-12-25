Президент Беларуси с рабочим визитом в России. Какие мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге?

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Несколько часов назад борт белорусского лидера приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Несколько часов назад борт белорусского лидера приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту Президента Беларуси встречали сразу два российских губернатора: Александр Дрозденко – глава Ленобласти и Александр Беглов – глава Санкт-Петербурга.
Напомним, 26 декабря Александр Лукашенко встретится с партнерами по СНГ. В северной столице России пройдет двухдневный неформальный саммит глав государств Содружества. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.
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