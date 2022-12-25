Прямой эфир

Президент Беларуси с рабочим визитом в России. Какие мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге?

25 декабря 2022 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Несколько часов назад борт белорусского лидера приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси с рабочим визитом в России. Какие мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге?-1

В аэропорту Президента Беларуси встречали сразу два российских губернатора: Александр Дрозденко – глава Ленобласти и Александр Беглов – глава Санкт-Петербурга.

Президент Беларуси с рабочим визитом в России. Какие мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге?-4

Напомним, 26 декабря Александр Лукашенко встретится с партнерами по СНГ. В северной столице России пройдет двухдневный неформальный саммит глав государств Содружества. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года и обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.

Президент Беларуси с рабочим визитом в России. Какие мероприятия запланированы в Санкт-Петербурге?-7

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Александр Дрозденко # Александр Беглов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко направился в Санкт-Петербург. Там состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ
25 декабря 2022 10:15

Лукашенко направился в Санкт-Петербург. Там состоится неформальный саммит лидеров стран СНГ

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
24 декабря 2022 15:03

«Мир вошёл в кризис». Подводим политические итоги года в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

«Право на голос у Беларуси есть». Алёна Дзиодзина о белорусско-российских отношениях
21 декабря 2022 07:25

«Право на голос у Беларуси есть». Алёна Дзиодзина о белорусско-российских отношениях