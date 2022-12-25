Тимофей Бордачёв: если российская армия покажет более убедительные достижения в Украине, американцы это примут

Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»:

Что они, боги какие-нибудь, чтобы кого-то проучить или не проучить? Как получится у них, так и будут действовать. Тараном в отношении России – в каком-то смысле да, хотя, конечно, слабоват таранчик, на самом деле. Во Вторую мировую войну на стороне США воевал Советский Союз. Вот это был сильный союзник. А сейчас, так говорят в России, слабоватенько как-то, если у них только Украина есть, что нам можно противопоставить. Поэтому я бы не стал демонизировать американские замыслы, они с нами ведут борьбу, но эта борьба с нашей стороны не является некой борьбой со вселенским злом, которое само решает всегда, что ему делать. Они тоже подчиняются обстоятельствам. Если российская армия, российские Вооруженные силы продемонстрируют более убедительные достижения в Украине, американцы это примут. Они уже сбежали из Афганистана, хотя президент ездил в Вашингтон, его там тоже прекрасно принимали. А потом бросили и сбежали. Давайте говорить серьезно. 23-24 февраля американцы были готовы бросить Украину и сбежать. Посольство вывели. Но у нас не получилось. Так что это зависит только от нас, но не от них.