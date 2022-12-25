«Любой авианосец потопляем». Правда ли, что спецоперация в Украине началась слишком поздно?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.
Надежда Сасс, СТВ:
Подводим итоги 2022 года. Чем же он нам запомнился и какие прогнозы прозвучат из уст наших экспертов касаемо 2023 года? К нашей дискуссии присоединился Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
Мы сегодня не могли не вспомнить прекрасный термин, который вы использовали касаемо ревущих 2020-х. Ведь именно так и происходит. Снова история движется по спирали. Ваш коллега Федор Лукьянов на днях писал, что США окончательно успешно инструментализировали Украину и получили в ее лице непотопляемый авианосец, который представляет хроническую системную угрозу для России. Но ведь соответствующие усилия начались не вчера. От степени инфильтрации агентов американского влияния в украинскую власть для подготовки ВСУ есть масса признаков того, что такой курс проводился долго и достаточно последовательно. В этом смысле с точки зрения интересов Российской Федерации промахом является не начало спецоперации, а скорее то, что она началась слишком поздно. Согласны ли вы с этим?
Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»:
Могу сказать, что в России, конечно, существует такая точка зрения. И очень многие авторитетные эксперты, близкие к органам государственной власти, именно так и считают, что специальная военная операция началась слишком поздно. Я бы не согласился все-таки с Федором Лукьяновым по поводу непотопляемого авианосца. В принципе, любой авианосец потопляем. Вопрос здесь исключительно в способности тех, кому нужно его потопить, это сделать тем или иным образом. В мире нет стран, которые не могут быть подвержены достаточно последовательному силовому воздействию для того, чтобы они изменили свое поведение или перестали существовать. И мы понимаем, что сейчас, к сожалению, вопрос в отношении Украины стоит именно таким образом.
Сложно сказать, удалось ли американцам что-то там инструментализировать. Потому что, знаете, история – это не тротуар Невского проспекта, который идет прямо, в соответствии с заранее продуманным планом. История – это процесс достаточно хаотичный. Запланировать что-то на длительную перспективу здесь и реализовать достаточно сложно. Мы понимаем, что те события драматические, которые происходили в Украине, начиная с середины 2000-х годов, были связаны с огромным количеством в том числе и внутренних факторов, ошибок украинского руководства, а не исключительно коварных замыслов американцев. Американцы умеют этим пользоваться. Россия тоже иногда умеет много чем пользоваться. Россия воспользовалась ситуацией в Крыму, Россия воспользовалась возмущением населения Донбасса.
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