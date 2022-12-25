«Любой авианосец потопляем». Правда ли, что спецоперация в Украине началась слишком поздно?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ:

Подводим итоги 2022 года. Чем же он нам запомнился и какие прогнозы прозвучат из уст наших экспертов касаемо 2023 года? К нашей дискуссии присоединился Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Мы сегодня не могли не вспомнить прекрасный термин, который вы использовали касаемо ревущих 2020-х. Ведь именно так и происходит. Снова история движется по спирали. Ваш коллега Федор Лукьянов на днях писал, что США окончательно успешно инструментализировали Украину и получили в ее лице непотопляемый авианосец, который представляет хроническую системную угрозу для России. Но ведь соответствующие усилия начались не вчера. От степени инфильтрации агентов американского влияния в украинскую власть для подготовки ВСУ есть масса признаков того, что такой курс проводился долго и достаточно последовательно. В этом смысле с точки зрения интересов Российской Федерации промахом является не начало спецоперации, а скорее то, что она началась слишком поздно. Согласны ли вы с этим?