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Какой политический курс выберет Россия? Вадим Гигин раскрыл 3 фактора

25 декабря 2022 18:19
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ «САСС уполномочен заявить» на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ:
Какие прогнозы у вас?

Какой политический курс выберет Россия? Вадим Гигин раскрыл 3 фактора-1

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук:
Вообще, прогнозы любые основываются на трех важнейших факторах, с моей точки зрения. С ближайшего времени вся внешнеполитическая стратегия России зависит от них. Эти факторы просты: сможет ли Российская Федерация освободить весь Донбасс – первый фактор; второй – сумеет ли она в короткие сроки вернуть Херсон и третий фактор – сможет ли русская армия войти в Запорожье? То есть фактически сумеет ли Россия обеспечить основные положения своей Конституции, исходя из референдумов, которые были проведены в сентябре этого года. От этого все зависит. Если она сумеет это – один прогноз, если она не сумеет – совершенно другой прогноз развития ситуации.

Мы затронули Зеленского, вообще мы многое анализируем и знаем детали, особенно американисты наши, вашингтонские политики их кулуаров. Какая пекарня находится на какой боковой улице от Пятой авеню и что именно курят в той комнате Вестминстерского аббатства, а не в другой. Это все прекрасно. Вопрос один. Мы долгое время рисовали Украину как фейл стейт, Зеленского как клоуна, олигархов – как продажных тварей украинских. А вот это государство тем не менее стоит. Да, западная помощь, против нас воюет все НАТО. Но украинские ребята идут, там погибают. В чем загадка этого? Это что произошло с Украиной за 8 лет? Если мы сможем понять и проанализировать, всерьез сделать это, то это будет ключом ко многим дальнейшим успехам Российской Федерации.

Какой политический курс выберет Россия? Вадим Гигин раскрыл 3 фактора-4

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Надежда Сасс # Вадим Гигин # Фотофакт

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