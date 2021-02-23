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«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи

23 февраля 2021 17:29
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Новости Беларуси. 22 февраля в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин общались лично более шести часов. Причем лидеры не ограничились только лишь официальным форматом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств провели немало времени на открытом воздухе, катаясь на лыжах.

Кооперация, финансы и совместная борьба с коронавирусной инфекцией. О чем еще говорили президенты? Юлия Бешанова с подробностями.

«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-1

Об этой встрече лидеров стран Союзного государства говорить начали гораздо раньше, чем президенты успели дружески пожать друг другу руки. Александр Лукашенко даже был вынужден лично опровергать некоторые домыслы. Тем красноречивее факт: накануне диалога на высшем уровне 26 лет исполнилось Договору о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Россией. Историческая дата лишь подчеркивает масштаб и размах совместных планов на будущее.

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«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-4

Кстати, сообщения для СМИ по итогам действительно выглядели достаточно лаконично. Но в них прозвучало главное. Президенты обсудили экономическое сотрудничество, дальнейшую интеграцию, вакцину. В этих нескольких тезисах – огромное количество нюансов. Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины. В ближайших планах – совместное производство препарата. Такие слаженные действия даже в сложный период – барометр отношений между странами.  

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«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-7

Наши российские коллеги, рассказывая о сочинской встрече, в своих материалах не раз подчеркнули: белорусский лидер несколько раз поблагодарил коллегу за помощь. Объясним подробнее. Речь здесь идет не о безвозмездном спонсорстве. Все дело во взаимовыгодном сотрудничестве.

«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-10

Россия остается для нас самым крупным инвестором. Год от года растет и товарооборот. Владимир Путин подчеркнул – большим успехом пользуются наши традиционные товары: продукты, техника, машины, сельхозпродукция. После вынужденной «ковидной» паузы, похоже, союзная экономика вновь набирает обороты.

«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-13

Петр Петровский, политолог:
Две страны готовы вернуться к вопросу кооперации в промышленной сфере, особенно в наиболее прогрессивных технологиях – электромобили, импортозамещение. Таким образом, были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня и, конечно же, мы ожидаем их дальнейшей реализации.

«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-16

Как пример глобального совместного проекта ценой в 10 миллиардов долларов – строительство БелАЭС. Дальше – больше. Эксперты уверены – будущее за масштабной экономической кооперацией. Не обошли вниманием президенты и самую чувствительную тему – интеграционные карты. Работа по ним продолжается в спокойном и плановом режиме. Значит, отношения между государствами на взлете. Эту же мысль Александр Лукашенко подтвердил и на VI Всебелорусском народном собрании. И тут важно четкое понимание, в каких сферах и формах работы есть резерв для сближения.

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«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-19

Общение политиков затянулось на 6,5 часов. Президентам действительно было и есть о чем поговорить. Кстати, накануне переговоров о возможности длительного диалога предупреждал и пресс-секретарь российского главы государства. Встреча в Сочи будет «весьма продолжительной». Удивления это не вызвало. Предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в сентябре 2020 года продолжалась больше четырех часов.

«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи-22

Вечером 23 февраля белорусский борт номер один вылетел из Сочи в Минск. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Петр Петровский # Юлия Бешанова # Фотофакт

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