«Были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня». Анализ встречи президентов Беларуси и России в Сочи

Новости Беларуси. 22 февраля в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин общались лично более шести часов. Причем лидеры не ограничились только лишь официальным форматом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств провели немало времени на открытом воздухе, катаясь на лыжах. Кооперация, финансы и совместная борьба с коронавирусной инфекцией. О чем еще говорили президенты? Юлия Бешанова с подробностями.

Кстати, сообщения для СМИ по итогам действительно выглядели достаточно лаконично. Но в них прозвучало главное. Президенты обсудили экономическое сотрудничество, дальнейшую интеграцию, вакцину. В этих нескольких тезисах – огромное количество нюансов. Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях российской вакцины. В ближайших планах – совместное производство препарата. Такие слаженные действия даже в сложный период – барометр отношений между странами. Александр Лукашенко: как бы кто-то не троллил и не бросал камни в огород, российская вакцина самая эффективная

Наши российские коллеги, рассказывая о сочинской встрече, в своих материалах не раз подчеркнули: белорусский лидер несколько раз поблагодарил коллегу за помощь. Объясним подробнее. Речь здесь идет не о безвозмездном спонсорстве. Все дело во взаимовыгодном сотрудничестве.

Россия остается для нас самым крупным инвестором. Год от года растет и товарооборот. Владимир Путин подчеркнул – большим успехом пользуются наши традиционные товары: продукты, техника, машины, сельхозпродукция. После вынужденной «ковидной» паузы, похоже, союзная экономика вновь набирает обороты.

Петр Петровский, политолог:

Две страны готовы вернуться к вопросу кооперации в промышленной сфере, особенно в наиболее прогрессивных технологиях – электромобили, импортозамещение. Таким образом, были охвачены все вопросы сегодняшней повестки дня и, конечно же, мы ожидаем их дальнейшей реализации.

Как пример глобального совместного проекта ценой в 10 миллиардов долларов – строительство БелАЭС. Дальше – больше. Эксперты уверены – будущее за масштабной экономической кооперацией. Не обошли вниманием президенты и самую чувствительную тему – интеграционные карты. Работа по ним продолжается в спокойном и плановом режиме. Значит, отношения между государствами на взлете. Эту же мысль Александр Лукашенко подтвердил и на VI Всебелорусском народном собрании. И тут важно четкое понимание, в каких сферах и формах работы есть резерв для сближения. Политолог Мамонтов: нам надо вопросы интеграции экономики ставить на принципиально новый уровень

Общение политиков затянулось на 6,5 часов. Президентам действительно было и есть о чем поговорить. Кстати, накануне переговоров о возможности длительного диалога предупреждал и пресс-секретарь российского главы государства. Встреча в Сочи будет «весьма продолжительной». Удивления это не вызвало. Предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в сентябре 2020 года продолжалась больше четырех часов.