Президент Аргентины наложил вето на одобренную парламентом помощь инвалидам

Митинг у здания конгресса Аргентины завершился массовыми столкновениями с полицией. На улицы вышли люди с ограниченными возможностями и их семьи, которые требовали от президента одобрить закон о защите инвалидов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди на костылях и в инвалидных колясках пытались пробиться через полицейские ограждения, неся в руках плакаты «Хватит пренебрежения», и «Нет сокращениям пособий по инвалидности». Отстаивать свои права на улицах людей вынудило решение Хавьера Милея: 4 августа аргентинский лидер наложил вето на закон, расширяющий защиту людей с ограниченными возможностями. И это несмотря на то, что парламентом законы о повышении пенсий и объявлении чрезвычайной ситуации в сфере – били одобрены. Аргументируя свой поступок, президент заявил, что направляя финансирование на нужды людей с ограниченными возможностями, ему не удастся ликвидировать хронический бюджетный дефицит и выполнить данное избирателям обещание.