Владимир Макей: экономические санкции абсолютно несовместимы с заботой о правах человека, о самом человеке

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

К сожалению, в реалиях современного мира в ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это в целях политической дискредитации власти в этих государствах, невписывающихся в западную картину мира, и устранения этой власти любой ценой. Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о правах человека, о самом человеке.