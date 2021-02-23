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Владимир Макей: экономические санкции абсолютно несовместимы с заботой о правах человека, о самом человеке

23 февраля 2021 17:13
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Новости Беларуси. Политическая дискредитация власти в государствах, невписывающихся в западную картину мира. На сессии Совета ООН по правам человека глава внешнеполитического ведомства нашей страны расставил акценты по данной проблематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: экономические санкции абсолютно несовместимы с заботой о правах человека, о самом человеке-1

Владимир Макей отметил, что нарушения Польшей, Литвой, Чехией и другими европейскими странами прав человека «можно перечислять часами». Но критика в их адрес – скорее редкость.  

Владимир Макей: экономические санкции абсолютно несовместимы с заботой о правах человека, о самом человеке-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
К сожалению, в реалиях современного мира в ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это в целях политической дискредитации власти в этих государствах, невписывающихся в западную картину мира, и устранения этой власти любой ценой. Я уверенно говорю об этом по той простой причине, что горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о правах человека, о самом человеке.  

Владимир Макей: экономические санкции абсолютно несовместимы с заботой о правах человека, о самом человеке-7

Владимир Макей призвал положить конец «пагубной практике», в которой западные доноры «продавливают» резолюции, выгодные им в политических целях, и заявил, что Беларусь ожидает от Совета ООН по правам человека «непредвзятого подхода».

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# Санкции # Владимир Макей # Фотофакт

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