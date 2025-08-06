Незаконное производство беспилотников выявили в Гродно

В ходе обыска были обнаружены и изъяты GPS-трекеры, фотоловушки, мобильные телефоны и метеозонды. Правоохранители установили личность и еще одного гражданина Беларуси, причастного к преступной схеме. БЛА мужчина изготавливал в одном из сервисных центров Гродно. При обыске у него обнаружили 8 частично собранных беспилотников, а также GPS-трекеры, пульты управления и другие комплектующие для изготовления и ремонта дронов. Назначен ряд экспертиз. Проводятся дальнейшие совместные оперативно-разыскные мероприятия по пресечению преступной деятельности.