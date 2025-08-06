Прямой эфир

Незаконное производство беспилотников выявили в Гродно

06 августа 2025 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Незаконное производство беспилотников выявили в Гродно. Местные пограничники пресекли деятельность нарушителей. Оперативникам удалось обнаружить гараж с метеозондами и мастерскую для производства дронов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаконное производство беспилотников выявили в Гродно-2

В ходе обыска были обнаружены и изъяты GPS-трекеры, фотоловушки, мобильные телефоны и метеозонды. Правоохранители установили личность и еще одного гражданина Беларуси, причастного к преступной схеме. БЛА мужчина изготавливал в одном из сервисных центров Гродно. При обыске у него обнаружили 8 частично собранных беспилотников, а также GPS-трекеры, пульты управления и другие комплектующие для изготовления и ремонта дронов. Назначен ряд экспертиз. Проводятся дальнейшие совместные оперативно-разыскные мероприятия по пресечению преступной деятельности.

# МВД Беларуси # пограничники

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих транспортных войск
06 августа 2025 07:42

Лукашенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих транспортных войск

Удары молний и падения деревьев! В МЧС напомнили, как обезопасить себя в непогоду
06 августа 2025 07:12

Удары молний и падения деревьев! В МЧС напомнили, как обезопасить себя в непогоду

Лукашенко заявил о готовности Беларуси к реализации взаимовыгодных проектов с Боливией
06 августа 2025 07:00

Лукашенко заявил о готовности Беларуси к реализации взаимовыгодных проектов с Боливией