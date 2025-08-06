Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Россию

Спецпосланник американского лидера прибыл в Россию. Борт, который доставил Стива Уиткоффа, приземлился утром в аэропорту Внуково. Это уже пятый по счету визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя программа встреч и темы переговоров доподлинно неизвестны, нетрудно догадаться, о чем пойдет речь. Через несколько дней истекает срок, установленный Дональдом Трампом для Москвы – до 8 августа Россия должна прекратить боевые действия в Украине. В противном случае Трамп пригрозил ввести санкции против страны и ввести пошлины в отношении всех государств, которые покупают российскую нефть. Глава Белого дома ранее заявил, что примет решение после переговоров Уиткоффа в Москве.

Дональд Трамп, президент США:

Посмотрим, что произойдет в течение следующего довольно короткого периода времени. Я знаю, что у них намечена встреча, встреча с Россией. Посмотрим, какими будут итоги. Тогда мы и примем решение.

На вопрос о том, может ли Россия избежать введения санкций со стороны США, Трамп ответил, что для этого должна быть заключена сделка, в результате которой перестали бы погибать люди. Напомним, диалог между Москвой и Вашингтоном возобновился в феврале. В ходе первой за четыре года телефонной беседы Владимир Путин и Дональд Трамп условились запустить процесс переговоров по разрешению украинского кризиса. Кроме того, стороны договорились возобновить сотрудничество в различных сферах, разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергетики.