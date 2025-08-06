Великобритания начнёт депортацию мигрантов на лодках во Францию

Правительство Великобритании объявило о начале задержаний мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, для последующей депортации во Францию. Эта мера станет частью соглашения «один за одного», которое две страны подписали накануне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50 % больше, чем в 2022 и 2023 годах. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев, в некоторых случаях они перерастали в насилие.