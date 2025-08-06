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Великобритания начнёт депортацию мигрантов на лодках во Францию

06 августа 2025 07:16
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Правительство Великобритании объявило о начале задержаний мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках, для последующей депортации во Францию. Эта мера станет частью соглашения «один за одного», которое две страны подписали накануне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне рекордного числа мигрантов, прибывших в Великобританию в первой половине года, – на 50 % больше, чем в 2022 и 2023 годах. Это спровоцировало рост протестов вокруг центров размещения беженцев, в некоторых случаях они перерастали в насилие.

Великобритания начнёт депортацию мигрантов на лодках во Францию-2

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
Я рад объявить о нашем сегодняшнем соглашении относительно пилотного проекта по возвращению мигрантов. Впервые мигранты, прибывающие на небольших судах, будут задержаны и возвращены во Францию в кратчайшие сроки. В обмен на каждое возвращение другому лицу будет разрешено приезжать сюда. 

Как добавил Стармер, правительство исправляет проблемы унаследованной системы предоставления убежища, а нелегальные мигранты будут депортированы. В Министерстве внутренних дел также отметили, что Великобритания продолжит помогать беженцам, но только законными способами.

# Великобритания

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