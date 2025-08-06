Белорусская делегация присоединилась к международным мероприятиям в память о жертвах Хиросимы и Нагасаки

Белорусская делегация присоединилась к международным мероприятиям, посвященным памяти жертв американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех трагических событий прошло 80 лет. 6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Оно превратило японские города в пепел, унеся жизни сотен тысяч мирных граждан.

Сегодня в Парке мира прошла церемония памяти, в которой приняли участие около 55 тысяч человек. Мэр Хиросимы разместил на мемориале обновленный список погибших, содержащий около 350 тысяч имен. Спустя 80 лет, вспоминая одну из самых чудовищных трагедий человечества, в мире чаще преднамеренно забывают, кто нажал на красную кнопку. Соединенные Штаты Америки до сих пор не покаялись в совершенном.

Я считаю, что пора уже сказать об этом открыто. Все знают о том, что вина лежит на Штатах. Мой отец тоже не говорил слово «американцы». Он называл их мерзавцами, которые поcтавили на нас эксперимент.

Более того, американские СМИ продолжают отстаивать правомерность решения о бомбардировках. В преддверии восьмидесятой годовщины трагедии газета New York Post опубликовала колонку, в которой утверждается, что атомные бомбы якобы спасли бесчисленное количество жизней, остановив советскую интервенцию. Ситуацию игнорируют даже международные организации. Так, вопрос ответственности обошел стороной генсек ООН Антониу Гутерриш. В своем послании он в который раз не упомянул страну, которая провела акт уничтожения людей. Премьер-министр Японии на траурной церемонии также ни разу не произнес «США». Но память должна быть честной. Без этого уроки истории превращаются в формальность – так заявили в белорусском МИД.