Лесной пожар бушует во французском департаменте Од

Один из них получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Из-за порывов ветра огонь меньше чем за сутки распространился на 10 тысяч гектаров. Для борьбы с ним задействовали более 1 200 пожарных и 300 единиц техники. Пять тысяч домохозяйств остались без электричества. Сгорели 30 автомобилей. Национальная метеорологическая служба объявила в регионе «красный» – наивысший уровень опасности.