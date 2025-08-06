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Лесной пожар бушует во французском департаменте Од

06 августа 2025 07:14
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Крупный лесной пожар бушует во французском департаменте Од. Пострадали два человека, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесной пожар бушует во французском департаменте Од-2

Один из них получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Из-за порывов ветра огонь меньше чем за сутки распространился на 10 тысяч гектаров. Для борьбы с ним задействовали более 1 200 пожарных и 300 единиц техники. Пять тысяч домохозяйств остались без электричества. Сгорели 30 автомобилей. Национальная метеорологическая служба объявила в регионе «красный» – наивысший уровень опасности.

# Пожар # Пожары # франция

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