Лукашенко поздравил с профессиональным праздником военнослужащих транспортных войск

Они твердо стоят на страже транспортной безопасности Беларуси. Профессиональный праздник отмечают сегодня, 6 августа, представители железнодорожных войск. Поздравления личному составу и ветеранам направил глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История этого рода войск берет свое начало с создания железнодорожных батальонов. Первый такой был сформирован в Барановичах в 1876 году.

На плечах служащих этого рода войск лежит ответственность за строительство, восстановление, эксплуатацию, техническое прикрытие железных дорог, используемых для воинских перевозок. Советские воины-железнодорожники сыграли важнейшую роль в транспортном обеспечении крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, надежно связав фронт и тыл. Более 400 тысяч из них были удостоены орденов и медалей. И в год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством чтим доблесть воинов-железнодорожников.