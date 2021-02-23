Прямой эфир

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. О чём говорили главы двух стран?

23 февраля 2021 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В развитие переговоров, прошедших накануне, 23 февраля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. О чём говорили главы двух стран?-1

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях информационного противоборства.  

Также, как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, во главе угла были и вопросы выравнивания условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.  

Читайте также:

Что было в корзине, которую Лукашенко подарил Путину в Сочи?

Александр Лукашенко о встрече с Владимиром Путиным: серьёзные переговоры в обычной одежде – мы просто близкие люди

Что говорят политологи о встрече президентов Беларуси и России в Сочи?

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – Владимиру Путину: знайте, что мы не выбросили деньги на ветер
22 февраля 2021 13:53

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: знайте, что мы не выбросили деньги на ветер

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?
22 февраля 2021 13:48

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?

«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне
22 февраля 2021 13:42

«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне