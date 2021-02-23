Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. О чём говорили главы двух стран?

Новости Беларуси. В развитие переговоров, прошедших накануне, 23 февраля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в военно-промышленном комплексе, усиление совместных оборонных систем, работу СМИ в современных условиях информационного противоборства.

Также, как уточнили в пресс-службе белорусского лидера, во главе угла были и вопросы выравнивания условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.

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