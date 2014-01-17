Александр Лукашенко потребовал ограничить возведение в Минске жилья и промышленной инфраструктуры

Новости Беларуси. Президент потребовал ограничить возведение в Минске жилья и промышленной инфраструктуры. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 января на совещании по вопросам строительства в столичном регионе. Как отметил глава государства, перенаселенность столицы уже серьезно сказалась на жизни самого города. По густоте заселения Минск уже вдвое превосходит европейские столицы, такие, как Берлин и Прага. В то время как в регионах отмечается отток кадров. Впрочем, помимо этой, тем для разговора оказалось немало.

По густоте заселения Минск в разы превосходит многие европейские мегаполисы. К примеру, Прагу или Берлин. И численность минчан ежегодно прирастет – до 17 тысяч человек. Расширяется Минск и на карте. Поэтому в пределах кольцевой в столице уже тесно.

Стремление стать минчанами белорусов, живущих в регионах, привело в тому, что в столице собралась четверть населения страны. С учетом тех, кто ежедневно приезжает сюда на работу, это более двух миллионов человек. Специалисты констатируют: территориальные возможности города исчерпаны. Это можно наблюдать и на дорогах – ежедневные пробки в час пик. Очереди и нуждающихся в жилье. В ожидании собственной квартиры – 260 тысяч человек.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не можем в Минске такими темпами вести строительство, как это было до сих пор. Мы перенасытили уже населением город Минск и начинаем получать определенные проблемы от этого перенасыщения. Поэтому строительство в Минске жилья, да и объектов промышленной и другой инфраструктуры – как исключение.

Второе. Земли сельхозназначения под такое масштабное строительство использоваться не могут. Если кустарник, мелколесье какое-то, хмызняк на 20-30-100 Га есть, а рядом – хорошее поле, никто не потрудится, чтобы убрать этот хмызняк и там построить, на неудобице, дома. Нет, давай будем отводить земли сельхозназначения. Разбоя с землями сельхозназначения быть не должно. И Правительство, и губернаторы, особенно Минщины, за это отвечают головой. У нас предостаточно земель, на которых никогда не будут возделываться сельскохозяйственные культуры. Может быть, немножко дороже обойдется это строительство, но на перспективу это во сто крат дешевле. Сегодня агрокомплекс стал основой экспорта. Мы через два года должны $7 млрд получить от экспорта сельхозпродукции.

Сейчас в Минске на 1 квадратный километр, а именно так принято считать тесноту городской жизни, 6200 человек. Для сравнения, в Мюнхене – 3400, в Санкт-Петербурге – 3600, в Пекине – 4100 человек. Сложно поверить, но в белорусской столице плотность населения на треть превышает этот показатель в столице поднебесной.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Действительно, наш город сегодня является достаточно уплотненным. Мы это ощущаем на инженерно-транспортной инфраструктуре, на автомобильной инфраструктуре, на экологии города и возникающих отсюда от переуплотненности населения социальных вопросах. Например, в районе Юго-Запад Московского района плотность населения сегодня составляет 18 тысяч человек на 1 квадратный км.

Начинаем поэтапно, 2017 года, выйти на объем строительства жилых домов в Минске на 500 тысяч квадратных метров жилья.

Сокращать объемы вводимого в столице жилья будут за счет развития минской агломерации. Проще говоря, это небольшие населенные пункты вокруг города. Присмотреться минчанам стоит к Смолевичам, Руденску, Заславлю и поселку Сокол – это первоочередные направления. Правда, когда на столичной орбите появятся города-спутники, пока вопрос.

Александр Лукашенко:

Еще в 2008 году перед Правительством была поставлена задача перспективного создания и развития городов-спутников Минска, а в 2010 году была утверждена соответствующая государственная программа. Однако ее выполнение в настоящее время находится на недопустимо низком уровне. Например, в Смолевичах до сих пор не введен первый многоквартирный жилой дом для минчан, строительство которого начато в 2012 году. Даже при осуществлении этого пилотного проекта возведение необходимых объектов инженерной инфраструктуры до настоящего времени не обеспечено.

Олег и Ольга – коренные минчане, но ради собственной крыши над головой решили сменить столичную прописку. Тем более жить в городе-спутнике, рассуждают будущие соседи, вариант неплохой. На него очередники согласились практически сразу. Был сформирован ЖСПК, да и темпы строительства радовали. Казалось бы, заветные метры не за горами. Однако срок сдачи дома в очередной раз переносят. Теперь – на 30 марта.

Олег Панченко:

Сейчас ждем сети. Из-за сетей у нас глобальные проблемы: не могут включить отопление в доме, ни отделку, ничего не могут сделать. У нас нет ни воды, ни газа. Единственное, что могут сделать, – это свет.

Ольга Волкова:

Обещали, что через год дом будет сдан, но воз и ныне там. Коробка есть. Сегодня у меня взят второй кредит, и чем дольше затягивается строительство, тем больше я плачу процент по кредиту.

Изначально стройку начали на пахотных землях, и пока не был решен вопрос по их включению в городскую черту, прокладку инженерных сетей и коммуникаций приходилось откладывать. В планах – возвести здесь 11 домов для минчан, школу, детский сад и котельную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Одной из причин создавшейся ситуации является недостаточная проработка экономических вопросов освоения территории городов-спутников. При этом не решен главный вопрос: как заинтересовать граждан в переселении в города-спутники. Прежде всего не выработаны основные условия, позволяющие обеспечить доступное жилье и возможность его финансирования гражданами, например, за счет особых условий кредитования. И создание новых рабочих мест, и необходимой социальной инфраструктуры.

Тема создания рабочих мест, пожалуй, самая актуальная. Ведь логична схема градообразующих предприятий, когда, к примеру, жодинцам 10 тысяч рабочих мест дает «БелАЗ», жители Солигорска трудятся в шахтах, а Островец растет вместе с возведением атомной станции. В будущем удвоит численность населения поселок Сокол, а Руденск станет 100-тысячным. Правда, вопрос трудоустройства пока остается открытым.

Николай Ладутько:

Город Смолевичи. Чем обусловлено его предложение? Рядом размещается территория, которая по Вашему указу, товарищ президент, отведена под развитие Китайского индустриального парка. Это перспектива создания многотысячных рабочих мест на территории рядом с городом Смолевичи. По Вашему поручению в 2015 году заработает городская электричка. Нужно также обратить внимание на то, что и сегодня жители Руденска, Смолевичей, Сокола, Заславля, от 20% до 40%, ежедневно выезжают на работу в Минск.

Александр Лукашенко:

Не сено к корове ходит, как на селе говорят, а корова – к сену. Создаются предприятия, то бишь рабочие места, и возле этих рабочих мест, поблизости, рядом строится жилье. У нас все наоборот. И в Вашем докладе: вот, мы должны построить жилье и все. Мы должны определиться, где будут работать люди.

Вы что хотите сказать, что вы расселите вокруг Минска людей и решите таким образом главную проблему – рассредоточение по территории Беларуси рабочей силы? Нет. Вы просто за 30 км выселите или поселите минчан, которые все равно будут на автомобилях, еще больше покупая, тащиться в Минск. А в Минске рабочих мест уже не будет. Мы не будем здесь строить, тем более предприятия. Не будем. Предприятия надо строить вот там, в городах-спутниках, на этих территориях. Зачем строить в Минске жилье, чтобы люди ездили из Минска в Смолевичи работать? Вы развивайте Смолевичи, стройте там хороший, уютный, средний город.

А вот за счет каких земель расширятся города-спутники, рассказывает уже губернатор области. Семен Шапиро предлагает пока не застраивать действующие сельхозугодия возле городка Смолевичи, а привести в порядок неиспользуемые участки недалеко от поселка Дружный в Пуховичском районе.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Вокруг поселка Дружного очень много неэффективно используется земель. Из этих 1100 Га это 680 Га – фактически мелколесье, кустарники, заболочено, подболочено, с торфяником, которые можно привести в порядок, осушить и вывезти при необходимости. Более 200 Га – это земли населенных пунктов, которые практически есть, но используются возле деревень и в деревнях. Таким образом, из пахотных земель в этих 1125 Га получается, только 81 Га пашется.

Александр Лукашенко:

Определились по Руденску? Имейте в виду, Николай Николаевич, Вы – представитель там Президента. Каждый клочок земли ты должен пройти пешком. И если его можно восстановить под сельхозпроизводства, то его надо отдать для сельхозпроизводства, а не для строительства. И потом: отдавать землю надо только тогда, когда придут строители.

К подбору участков для строительства стоит подойти по-хозяйски. Этот тезис на совещании президент озвучит не единожды. К примеру, внутри Минской кольцевой еще достаточно земли для фантазий архитекторов и проектировщиков. Правда, в руки застройщиков она должна быть отдана через аукцион. Такое поручение дал Александр Лукашенко. За прозрачность процесса будут отвечать глава Администрации Президента, председатель Госконтроля и госсекретарь Совбеза. Кроме того, обращает внимание глава государства, сокращение возводимых квадратных метров в столице не должно отразиться на строительном комплексе страны.

Александр Лукашенко:

Пусть разъезжаются по Витебской области, по Могилевской, Березинский район и так далее, и начинают там строить. Больше здесь строить не будут. И вы ни один квадратный метр мощностей сократить не должны.

Он должен работать на всю страну. Это лучший, передовой строительный комплекс. И его надо сохранить. А не то, что, вот, в Минске строить не будем, ну, и строители не нужны. Нет. Будем строить в стране. И строительные услуги – за Черным и за Мясниковичем. Он еще вам нагрузит.

Ваша задача – не допустить дальше уплотнение, перенасыщение Минска. Жить же не смогут здесь люди. Поэтому дайте огранку городу-герою Минску. Но это должно быть дешево и разумно. А не то, что с таким размахом: давайте, мы тут. Это огромные деньги. Это должно быть для отдыха людей. В центр Минска человек должен приехать из микрорайона или откуда-то, посмотреть, удивиться чему-то хорошему, культурному и отдохнуть. Здесь жилье строиться больше не будет.

Градостроителям – задание особое. Предстоит тщательно продумать, какие объекты могли бы появиться на незастроенных участках города. А премьер-министр предложил скорректировать генплан столицы.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Переутвердить генеральный план Минска, потому что утвержденный Вами генеральный план уже требует, до сегодняшнего дня и с учетом настоящего рассмотрения, серьезной корректировки.

Александр Лукашенко:

Минску надо придать огранку. Сделайте это, пожалуйста. Соберитесь и сделайте. Чтобы было красиво и по-хозяйски. Мы город строим для людей, их обижать не надо. Да, где-то надо им подсказывать, говорить, что, да, мы же не можем свободные площади держать вот такие, может, это какому-то жильцу в доме выгодно, но это слишком затратно и дорого. Люди наши поймут. Поэтому по хорошему для людей сделайте. Давайте достроим, долижем, дочистим этот Минск. Если надо генплан переделать, давайте подкорректируем его. Многое изменилось, но критерии мы определили.

Что касается в принципе строительства жилья: рабочие места – рядом жилье. Мы определились, в каком направлении будем двигать промышленную зону, где будем строить предприятия, и определились, что там есть свободные земельные площади, где можно строить жилье для людей.

300 гектаров земли в самом сердце города: проект «Минск-Сити» сегодня также в центре внимания. Инвесторы менялись не единожды. Теперь тот, кто предложит лучшие условия, займется застройкой. Министр транспорта объясняет: использовать аэропорт «Минск-1» и параллельно возводить сооружения нельзя, поэтому идею закрыть воздушную гавань после чемпионата мира по хоккею президент поддержал.