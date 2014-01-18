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Теракт в Афганистане 17 января. Погибли несколько сотрудников ООН и представитель МВФ

18 января 2014 17:48
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Новости Афганистана. Растёт число жертв теракта, произошедшего в столице Афганистана поздно вечером 17 января. По последним данным, атака боевиков унесла жизни более 20 человек. Среди них – граждане России,  Канады, Британии и Ливана. Также в результате нападения погибли несколько сотрудников ООН и представитель МВФ в Афганистане.  

Взрывное устройство было заложено у входа в ресторан, расположенный в деловом квартале Кабула. Там находится много иностранных диппредставительств и других учреждений. После взрыва  боевики ворвались в заведение и открыли беспорядочную стрельбу.  Ответственность за инцидент взяли на себя талибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

# Теракт в Афганистане

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