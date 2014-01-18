Теракт в Афганистане 17 января. Погибли несколько сотрудников ООН и представитель МВФ

Новости Афганистана. Растёт число жертв теракта, произошедшего в столице Афганистана поздно вечером 17 января. По последним данным, атака боевиков унесла жизни более 20 человек. Среди них – граждане России, Канады, Британии и Ливана. Также в результате нападения погибли несколько сотрудников ООН и представитель МВФ в Афганистане.



Взрывное устройство было заложено у входа в ресторан, расположенный в деловом квартале Кабула. Там находится много иностранных диппредставительств и других учреждений. После взрыва боевики ворвались в заведение и открыли беспорядочную стрельбу. Ответственность за инцидент взяли на себя талибы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

