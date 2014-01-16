Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович готовится посетить КНР с официальным визитом. В преддверии новых встреч он дал интервью китайским журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их интересовали перспективы торгово-экономического сотрудничества, реализация в нашей стране китайских проектов, в частности, реконструкция Национального аэропорта, а также культурный обмен Беларуси и Китая. Глава правительства выразил надежду, что предстоящий визит будет способствовать укреплению дружбы, взаимопониманию и развитию экономик двух стран.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

С 2013 года у нас, между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь, высший уровень взаимоотношений, всесторонне стратегическое партнерство. И мы очень этому рады. Насколько я знаю, только 9 стран мира имеют такой высокий уровень взаимоотношений с великим Китаем. У нас нет совершенно закрытых тем. Мы смело выходим, на очереди – многие интересные экономические и политические проекты.