Богодель: «Мы видим Польшу и Литву, которые дружат против одного противника – нашего Союзного государства»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Неужели нация с такой легкостью может бросить себя в этот котел войны, потому как ставки сегодня настолько высоки, красные линии, о которых мы еще недавно говорили как о какой-то возможной надежде на мирное существование, сегодня растворились. И уже мы к прежней жизни маловероятно, что вернемся.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, кандидат военных наук:

Во-первых, надо отметить, что Польшу нельзя рассматривать исключительно только как форпост против России. Это тот же самый форпост, чтобы такие страны, как Германия, действительно, тоже занимали свое определенное место, и им была отведена какая-то политическая роль. Причем далеко не первостепенная. И если вообще взглянуть, что происходит сегодня в Европе, то по большому счету на первом этапе, когда мы говорим об этом конфликте в Украине, который созрел, это лишение не только политической независимости Германии, но еще и экономической независимости, что не дает в дальнейшем развиваться этой федеративной республике. Это подрывы «Северных потоков», это прерывание экономических связей. И Польше, и Прибалтике тоже в этой ситуации отведены роли – таким образом изолировать ее от России, не дай бог хоть какой-то союз, хоть экономический, хотя бы мало-мальски может образоваться. Второе, что мы сейчас видим, то, что происходит в Африке. Это следующий кит, о котором мы говорим, на котором строился Евросоюз, – это Франция. И ей тоже уготована далеко не завидная роль. Поэтому поляки, которые сегодня занимают положение между Германией и Россией, имеют далеко не выгодное геостратегическое положение. И они с одной стороны боятся немцев, поэтому у них стоят базы американские. Литовцы боятся поляков, почему – потому что у них есть земли, Виленский край, поверьте, поляки про это не забыли. И литовцы про это помнят. И поэтому там находятся немцы. Посмотрите, как все разделилось, коллективный Запад – это понятие эфемерное, зачастую это конкурентный Запад во всех аспектах проявления. И сегодня мы видим Польшу и Литву, которые дружат против одного противника – нашего Союзного государства. Если пойти и копнуть глубже, то в своей речи Владимир Владимирович Путин предупредил одно государство (мы четко знаем, оно было обозначено в виде Польши и, возможно, Румынии для последующих военных действий, вероятнее всего, на западной Украине), то Литве тут можно и вздохнуть в какой-то степени с облегчением. О том, что в этой ситуации президент России в том числе взял под свое крыло (образно) и часть Литвы, заявив, что никто не даст этому государству переделывать или перекраивать европейские границы, в том числе предупредил и Германию. Потому что вопросы о Мемеле тоже открыты. Немец никогда просто так не приходил на литовскую землю. Он всегда туда приходил в качестве оккупанта. И сегодня 137-я статья литовской Конституции гласит, что на территории Литвы не должно находиться иностранных баз. Что там делают немцы, что там делают американцы? Кто пытается действительно настроить эти народы против своих соседей?

Надежда Сасс:

С легкостью прощаются со своим суверенитетом. Мы говорим «коллективный Запад» и обычно воспринимаем это как определенное объединение государств, которые имеют особую форму поддержки друг друга. Но это удивительно: все, кто взаимодействуют с Соединенными Штатами Америки, к примеру, сегодня Европейский союз совершенно стал жертвой данного содружества. И это удивляет, как лидеры тех или иных государств этого не понимают. Об этой ситуации поговорим детальней. Польша намерена разместить на границе с Беларусью в общей сложности 10 тысяч военных, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Наращивание военного потенциала НАТО на востоке все больше напоминает прямую угрозу. Сейчас в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники и 650 самолетов и вертолетов. Такие данные озвучил министр обороны России Сергей Шойгу. Активнее других военное присутствие у границ увеличивает Польша. В последнее время Варшава стала вести себя все более агрессивно. Тысячи военных и сотни единиц техники, в том числе два боевых вертолета, пилоты которых готовы применить оружие. В ближайшее время в планах Польши еще больше усилить военный контингент.

Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши:

Мы сознательно укрепляем восточную часть нашей страны, мы сознательно создаем новые подразделения. Должны быть готовы к различным сценариям. Не исключаем ни одного из них. Для этого решили перебросить войска ближе к белорусской границе, чтобы усилить границу, отпугнуть агрессора, чтобы агрессор не решился на атаку Польши. Такую военную активность в Польше объясняют угрозой со стороны Беларуси из-за присутствия ЧВК «Вагнер». Якобы наемники планируют занять Сувалкский коридор – сухопутный коридор вдоль границ Польши и Литвы, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно. Я пошутил, что «вагнеровцы» между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском (Бахмутом) воевали эти «вагнеровцы». Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут Беларуси и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось.

При этом еще в начале апреля Варшава начала строительство электронного ограждения и на границе с Калининградской областью. Общая протяженность забора составит 200 километров. Оборудование, состоящее из камер и датчиков движения, позволит обнаружить и идентифицировать любого приближающегося к нему человека. Всего на стене предполагается установить 2 тысячи столбов для размещения 3 тысяч всепогодных видеокамер и тепловизоров. На все это выделено 84 миллиона долларов.