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Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»

12 августа 2023 11:08
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Хочешь мира, готовься к войне. Почему Беларусь вынуждена наращивать вооружение и активнее готовить армию? И какие свои слабости пытается скрыть Запад за бряцанием оружия вдоль наших границ? Об этом порассуждали эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Смотрите завтра, 13 августа, в 21:00.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Беларусь вынуждена демонстрировать готовность к войне ради своей же безопасности.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Сама по себе польская армия находится на этапе модернизации и переоснащение. Все свое вооружение сейчас, основное, советское, передала Украине. Еще далеко не успела получить то, что планировала. Посмотрите, она впопыхах пытается закупать, где это возможно сделать.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):
В основном каждый свой шаг НАТО предпринимает, проведя множество дискуссий, что делает эту организацию очень медлительной в принятии решений. Если Польша примет решение играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Вообще, американцы, когда содействовали расширению блока НАТО, совершили колоссальную, на мой взгляд, ошибку. И серьезно подставили своих западноевропейских партнеров. Они понапринимали туда тех, кого защищать не хотят и не могут.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Андрей Богодель:
Всегда победит та армия, которая более технологична.

Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Павел Фельдман:
Думать нам надо прежде всего о своей политической стабильности. И о надежности границ. Я думаю, что военные и политики с этой задачей блестяще справятся.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Балинт Сомкути # Павел Фельдман # Фотофакт

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