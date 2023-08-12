Ошибка американцев в НАТО. Беларусь вынуждена активнее готовить армию? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Хочешь мира, готовься к войне. Почему Беларусь вынуждена наращивать вооружение и активнее готовить армию? И какие свои слабости пытается скрыть Запад за бряцанием оружия вдоль наших границ? Об этом порассуждали эксперты в программе «САСС уполномочен заявить». Смотрите завтра, 13 августа, в 21:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Беларусь вынуждена демонстрировать готовность к войне ради своей же безопасности.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Сама по себе польская армия находится на этапе модернизации и переоснащение. Все свое вооружение сейчас, основное, советское, передала Украине. Еще далеко не успела получить то, что планировала. Посмотрите, она впопыхах пытается закупать, где это возможно сделать.

Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):

В основном каждый свой шаг НАТО предпринимает, проведя множество дискуссий, что делает эту организацию очень медлительной в принятии решений. Если Польша примет решение играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Вообще, американцы, когда содействовали расширению блока НАТО, совершили колоссальную, на мой взгляд, ошибку. И серьезно подставили своих западноевропейских партнеров. Они понапринимали туда тех, кого защищать не хотят и не могут.

Андрей Богодель:

Всегда победит та армия, которая более технологична.