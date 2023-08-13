«Вагнеровцы» – это не отчаянные безумцы». Фельдман про слухи о нападении на Польшу

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Я думаю, что пока все-таки мирные люди скорее столкнулись с дискомфортом, нежели с прямой военной агрессией со стороны Польши или стран Балтии. Действительно, стало тяжелее получать визы, пересекать границу, но это пока еще не прямое столкновение. Поляки очень реактивно реагируют на искрометный юмор Александра Григорьевича Лукашенко, съели его шутку о «вагнеровцах», хотя внутри вагнеровской среды может обсуждаться что угодно, в том числе и марш-бросок на Варшаву, но все-таки давайте скажем честно, я знаю, что в белорусском обществе есть по этому поводу определенная тревога, во-первых, «вагнеровцы» – это не отчаянные безумцы, во-вторых, это никакие не зэки, как о них говорят в либеральной оппозиционной прессе, в-третьих, это люди, которые блестящие военные профессионалы, в основном ветераны Вооруженных сил РФ с инстинктом самосохранения. Они не идут в те страны, где их не ждут. На сегодняшний момент в мире есть пять государств, которые с удовольствием пригласили бы этих людей у себя поработать в хорошо оплачиваемую командировку. В этих условиях бросаться в каком-то суицидальном маневре на польские или литовские границы они не станут, это неразумно, иррационально было бы с их стороны. Но реагируя на одно слово, на одну шутку Александра Григорьевича, посвященную «вагнеровцам», наши западные «партнеры» так напрягаются и так стремительно на это реагируют, выделяя колоссальные средства из местных бюджетов, которые формируются за счет денег налогоплательщиков, на укрепление границы, – это дорогого стоит. Это говорит, что мы и в гибридной войне преуспели. Иногда слово может быть прекрасным оружием, и мы его умеем применять.
Надежда Сасс, СТВ:
Но ведь обоснованы страхи и определенные опасения тех же польских властей, касаемо присутствия ЧВК «Вагнер». Как вы считаете, растет ли профессионализм в рядах ЧВК «Вагнер», какие плоды от взаимодействия Вооруженных Сил Республики Беларусь и ЧВК «Вагнер»?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, кандидат военных наук:
Частная военная компания – это единственная военная компания, которая участвовала в крупном вооруженном конфликте. И причем проявила себя как достаточно мощное соединение. Пусть оно будет и тактическое, но мощное. Порядка 4,5 тысячи всего частных военных компаний сегодня есть в мире. Но из них буквально выделяется всего лишь добрая десятка. G4S, Blackwater Academy. И вот сегодня действительно появляется такой серьезный им конкурент. Частная военная компания «Вагнер». Неслучайно она была выведена на территорию нашей республики. Я думаю, ей уготовлена очень важная историческая роль. Потому что вдруг случайным образом сегодня мы видим, что развертывается на африканском континенте. А именно частная военная компания «Вагнер» очень даже себя проявила на этом. Причем с положительной стороны.
Павел Фельдман:
В Африке, скорее всего, еще себя проявит. Потому что есть правительство антиколониальное, недавно пришедшее во власть. В основном представленное местными военными, которые просят ЧВК «Вагнер» прийти и помочь им в колониальной войне против Запада, который до сих пор не отошел от идеологии неоимпериализма. Ну что, если ЧВК «Вагнер» – это сегодня символ противостояния со старыми загнивающими европейскими державами, то мне как представителю России в этом смысле даже как-то радостно, я испытываю гордость по этому поводу. Мы снова как в советское время освобождаем Африку от колониализма.
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