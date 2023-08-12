Пустовой: покажите хоть одного президента, кто так склоняет голову перед родной землёй и общается с простыми людьми

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Знаете, в чем морок притягательности западного пути? В ощущении праздника. Особенно, когда ты турист, когда деньги на отдых заработал в Беларуси. А у нас сейчас не ощущение праздника, а настоящий праздник. Торжество спорта. Игры Содружества. Это ведь тоже политика без галстуков. О геополитических играх тоже обязательно поговорим. О главном. В смысле Первом и событиях, которые касаются каждого из нас.
«Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового на СТВ.
Конечно, о 2020-м хочется. Тем более блогосфера вопиет. Но в том и отличие блогосферы от государственной медиасферы. У нас не только эмоции, но еще и ответственность. Страница перевернута. Живем дальше. Мол, не засиделись ли, особенно несистемные патриоты в седлах, и все шашкой машут. Сколько уже у нас этих 2020-х после 2020-го было. В других формах. Но забывать подвиг коллективного силового блока – ни шагу назад, коллективных патриотов, седых волос мамы пропагандиста Пустового или любого бойца ОМОНа тоже нельзя. И нельзя забывать несистемных патриотов. Они были первыми. Настоящее гражданское общество. А потом уже аккумулировались те силы, что сейчас собираются за круглыми столами патриотических сил.
Штаб патриотических сил Беларуси обратился к польскому народу: мы готовы защищать свой дом.
Евгений Пустовой:
Но мы мирные. Точно. Поэтому за благостную жизнь под красно-зеленым знаменем для всех граждан страны. Хотя тем, кто привык к своему бизнес-классу, надо понимать: наш бронепоезд на запасном пути и под парами. Но путь Беларуси – созидательный. Что такое Беларусь сейчас – это условный либерал Воскресенский и цисгендерный пропагандист Пустовой жмут друг другу руки и шутят над одним и тем же.
Подробности в видео.