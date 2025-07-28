Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов из-за хакерской атаки

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила около полусотни рейсов, в том числе и в Минск. Причиной стал масштабный сбой в информационных системах. В Генпрокуратуре России сообщили, что это результат хакерской атаки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неполадки привели к изменению в расписании полетов. Пассажирам рекомендовано проверять актуальные данные на табло и следить за объявлениями в аэропортах.

Как заявили в авиакомпании, в настоящее время команда специалистов работает над решением проблемы, но неизвестно, сколько это займет времени. Во избежание скопления людей в нескольких воздушных гаванях Москвы пассажиров, чьи рейсы отменены или задерживаются, попросили покинуть здание.