«Перезагрузка» – участники группы «Cosa Nostra» рассказали о премьере клипа

Есть два убежища от жизненных невзгод – это музыка и кошки. Но питомцев трогать не будем, а вот о хорошей музыке мы поговорим, потому что в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь особые гости – талантливая солистка группы «Cosa Nostra» Радмила Рыбакова и лидер группы Дмитрий Рыбаков.

О творческом процессе, вдохновении и планах на будущее поговорили в преддверии долгожданной премьеры нового клипа на песню «Перезагрузка».

Юлия Самусенко, ведущая:

11 июля состоялась премьера песни «Перезагрузка». Вы пошли дальше и сняли клип. Расскажите об этом.