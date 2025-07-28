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«Перезагрузка» – участники группы «Cosa Nostra» рассказали о премьере клипа

28 июля 2025 10:04
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Есть два убежища от жизненных невзгод – это музыка и кошки. Но питомцев трогать не будем, а вот о хорошей музыке мы поговорим, потому что в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь особые гости – талантливая солистка группы «Cosa Nostra» Радмила Рыбакова и лидер группы Дмитрий Рыбаков.

О творческом процессе, вдохновении и планах на будущее поговорили в преддверии долгожданной премьеры нового клипа на песню «Перезагрузка».

Юлия Самусенко, ведущая:
11 июля состоялась премьера песни «Перезагрузка». Вы пошли дальше и сняли клип. Расскажите об этом.

«Перезагрузка» – участники группы «Cosa Nostra» рассказали о премьере клипа-2

Радмила Рыбакова, солистка группы «Cosa Nostra»:
Да, просто спеть песню – это просто.

«Перезагрузка» – участники группы «Cosa Nostra» рассказали о премьере клипа-4

Дмитрий Рыбаков, лидер группы «Cosa Nostra»:
Продакшн музыкальной медиакомпании снимал нам клип на песню «Перезагрузка», поэтому получилось фактически сразу: 11 июля премьера песни, а 15 июля уже была премьера клипа. Мы отсняли клип за один рабочий день, 15 часов.

Песня написана нашей поэтессой Анной Селук, а композитором выступил российский композитор Андрей Ктитарев. Он, кстати, достаточно известный.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Белорусские исполнители # Интервью # Дмитрий Рыбаков # Радмила Рыбакова

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