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Как минимум 6 человек погибли в результате массовой стрельбы в Бангкоке

28 июля 2025 10:39
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Как минимум шесть человек погибли в результате массовой стрельбы на оживленном продовольственном рынке в столице Таиланда Бангкоке. Сообщается о двух раненых. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 6 человек погибли в результате массовой стрельбы в Бангкоке-2

Вооруженный пистолетом мужчина убил четырех охранников и женщину. Воспользовавшись возникшей паникой, он покинул торговые ряды и, как сообщили в полиции, позже застрелился. Личность нападавшего установлена, им оказался 61-летний местный житель. Следователи выясняют его мотивы.

# ЧП # Новости Таиланда # Стрельба

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