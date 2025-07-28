Как минимум 6 человек погибли в результате массовой стрельбы в Бангкоке

Как минимум шесть человек погибли в результате массовой стрельбы на оживленном продовольственном рынке в столице Таиланда Бангкоке. Сообщается о двух раненых. В тяжелом состоянии они доставлены в больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженный пистолетом мужчина убил четырех охранников и женщину. Воспользовавшись возникшей паникой, он покинул торговые ряды и, как сообщили в полиции, позже застрелился. Личность нападавшего установлена, им оказался 61-летний местный житель. Следователи выясняют его мотивы.