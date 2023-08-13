Что сейчас происходит в Калининградской области? Рассказала местная жительница
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Сейчас Калининградская область зажата фактически между вражески настроенными Литвой и Польшей. Экс-командующий сухопутными войсками Польши, заявивший о территориальных претензиях Польши к российской Калининградской области, в интервью одному из польских изданий сообщил: Калининградская область – это оккупированная территория Польши, и Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года оккупировала Россия. Вот такая, наверное, достаточно понятная в их системе координат позиция. Естественно, представитель МИД России Мария Захарова ответила кратко: как поднимет, так и опустит. А с нами прямо сейчас из Калининградской области на связи Анастасия, местная жительница. Анастасия, поделитесь, пожалуйста, вашими настроениями, вашими реакциями, которые сегодня преобладают в обществе, касаемо нагнетания ситуации со стороны Польши и Литвы, ощущаете ли вы определенную угрозу, опасение и страхи?
Анастасия, жительница Калининградской области:
Угрозы, опасение и страхи, конечно, присутствуют и в разговорах, и в ощущениях, но получается так, что мы здесь все равно чувствуем какую-то поддержку, все равно мы живем своей жизнью, у нас ходят в школу дети, мы ходим на работу, у нас работают магазины.
Надежда Сасс:
Да, это уже радует. Анастасия, скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения вообще сейчас? Возможно, у вас есть польские либо литовские родственники, знакомые? Я знаю, что есть определенная часть туристов, находящихся сейчас в Калининградской области. Мы понимаем, что нагнетание присутствует со стороны польских властей, скорее так. Но какие взаимоотношения между народами?
Анастасия:
Я не смогу точно ответить про польский. Я могу сказать про себя. У меня моя семья почти вся (сестра и племянники) живет в Испании. И если раньше основной причиной моего переезда было в том числе, что я могла перемещаться и видеться с ними часто через границы по земле, то сейчас это становится невозможным, и я даже не представляю, возможно ли это в принципе будет увидеть своих родных.
Надежда Сасс:
Ну то есть сегодня из Калининградской области добраться в Европу крайне проблематично. То есть то, о чем говорит определенная польская власть, говорят о прекращении того же транспортного сообщения – все вы это видите на практике?
Анастасия:
Сейчас это не то, что сложно, это невозможно.
Читайте также:
«Вагнеровцы – это не отчаянные безумцы». Фельдман про слухи о нападении на Польшу
Как только начинают кричать об угрозах с Востока, тут же поступает финансирование. Что из себя представляют страны Балтии?
Фельдман: «Западные «партнеры» прекрасно понимают, что пока во главе России и Беларуси стоят два таких человека, им ничего не светит»