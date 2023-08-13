Что сейчас происходит в Калининградской области? Рассказала местная жительница

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Сейчас Калининградская область зажата фактически между вражески настроенными Литвой и Польшей. Экс-командующий сухопутными войсками Польши, заявивший о территориальных претензиях Польши к российской Калининградской области, в интервью одному из польских изданий сообщил: Калининградская область – это оккупированная территория Польши, и Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года оккупировала Россия. Вот такая, наверное, достаточно понятная в их системе координат позиция. Естественно, представитель МИД России Мария Захарова ответила кратко: как поднимет, так и опустит. А с нами прямо сейчас из Калининградской области на связи Анастасия, местная жительница. Анастасия, поделитесь, пожалуйста, вашими настроениями, вашими реакциями, которые сегодня преобладают в обществе, касаемо нагнетания ситуации со стороны Польши и Литвы, ощущаете ли вы определенную угрозу, опасение и страхи?

Анастасия, жительница Калининградской области:

Угрозы, опасение и страхи, конечно, присутствуют и в разговорах, и в ощущениях, но получается так, что мы здесь все равно чувствуем какую-то поддержку, все равно мы живем своей жизнью, у нас ходят в школу дети, мы ходим на работу, у нас работают магазины. Надежда Сасс:

Да, это уже радует. Анастасия, скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения вообще сейчас? Возможно, у вас есть польские либо литовские родственники, знакомые? Я знаю, что есть определенная часть туристов, находящихся сейчас в Калининградской области. Мы понимаем, что нагнетание присутствует со стороны польских властей, скорее так. Но какие взаимоотношения между народами?