«Этот потенциал недостаточен». Богодель о военном оснащении Польши

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, кандидат военных наук:

Просматривая периодическую печать Польши, хочу сказать, таких бравурных высказываний, которые предлагает нам Вальдемар Скшипчак, не так много. А что на самом деле сегодня представляет вообще Польша, которая заявляет уже об оккупации, или некоторые люди заявляют об оккупации эксклава, Калининградской области? Ну, во-первых, сама по себе польская армия находится на этапе модернизации и переоснащения. Она отдала все свое вооружение сейчас советское Украине. Себе еще не успела получить далеко то, что планировала. Посмотрите, она впопыхах пытается закупать, где это возможно сделать. Американцы обещали «Абрамсы», которые придут, скорее всего, во второй половине 2023 года. И то, наверное, там полторы роты максимум. Это вообще ни о чем. Авиации у них, по сути, сегодня нет, некогда сбалансированная система противовоздушной обороны, которая досталась от Советского Союза, тоже сегодня дырявая во всех отношениях. Мы видели, как летают ракеты и нашли эту Х-50 ракету на территории Польши. Мы помним, как прилетела ракета С-300 из Украины. Все, что они могут сегодня – они выдвинули всего два соединения на границе. Это 12-й и 17-й танковые механизированные дивизии. Этот потенциал недостаточен, чтобы действительно вести полноценную войну. И если уже развязать войну с Польшей, то ее нужно развязывать сегодня, завтра, а не через год.

Надежда Сасс, СТВ:

Не считаете ли вы это достаточно безответственным? Какая тогда мотивация Польши себя так вести, если они реальные риски тоже ведь оценивают?