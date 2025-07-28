Не верю, что у нас нет нефти! Лукашенко попросил губернатора Тюменской области дать экспертную оценку

Нарастить товарооборот и усилить импортозамещение – в том числе в сфере производства оборудования для нефте- и газодобывающей отрасли. Такие задачи стоят перед Беларусью и Тюменской областью в ближайшей перспективе. Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Моор в Беларуси впервые, тем не менее, подчеркнул Президент, о наших компетенциях и возможностях знает. Белорусы за последние годы многому научились, в том числе благодаря уходу западных производителей. Россия и Тюменская область, в частности, для нас не чужие, отметил глава государства и вспомнил, что бывал в регионе еще в советские времена. Взаимных интересов и точек роста у нас достаточно, поэтому есть реальная возможность поднять товарооборот до четырех миллиардов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы поставляем вам немало комплектов шасси на базе МАЗа. На них вы устанавливаете соответствующее оборудование, в том числе для гидроразрыва пластов, более современной добычи нефти, для пожарных установок и так далее. Но притормозили по автобусам.

Еще раз подчеркну, что оборудование для добычи нефти очень востребовано в вашей области. Мы заточены в основном на Тюменскую область по поставке этого оборудования. А сейчас, когда эти бешеные ушли от вас, от нас, слава богу, пусть уходят, мы готовы заменить их и поставлять по всей России оборудование, необходимое для добычи углеводородного сырья.

Есть и к вам просьба. Если сможете помочь. Мы недавно обсуждали вопрос добычи нефти в Беларуси. Мне бы хотелось получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси. Я не могу поверить, что, добывая до 8 миллионов тонн в советские времена, мы сегодня скатились до двух. Я не верю, что у нас нет этого углеводородного сырья. Но нужны специалисты, которые сказали бы, есть или нет.

Это для меня нужно, не для нашей компании. Нужны независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос: в каком направлении нам развиваться?