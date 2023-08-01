Лукашенко: «Американцы со времён Трампа разрушают Европу»

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к жителям приграничья, Александр Лукашенко подчеркнул, что им не следует опасаться войны. Ведь наша страна (вопреки домыслам и провокациям Запада) не собирается нападать на кого-либо. Однако сегодня местные жители обеспокоены действиями польских властей. Игнорировать новости о переброске войск становится сложнее. Александр Лукашенко успокоил: у нашей страны имеются средства для обеспечения безопасности. Ядерное оружие в том числе. Впрочем, Президент считает, что действия западных соседей это не попытка запугать нас. Все куда более масштабно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас почему это происходит? Причин много. Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Помните Brexit – выход Великобритании из Евросоюза? Что было плохо для Англии? Все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья не разлей вода. Их отношения повязаны-перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Нас упрекают, что мы с Россией, а сами проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, непотопляемый авианосец. С другой стороны – Польша. Делают ставку на Польшу. На нас и на Украину должны были. Если бы в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу. И этот пояс от Балтики до Черного моря (Польша, Беларусь и Украина) – санитарный кордон между Россией и Китаем на Востоке. То есть мы опять в эту серую зону должны были попасть. Выстояли.

Вот они сегодня ставку делают на Польшу. Они вычистили все оружие советского образца в Польше, передали Украине и сейчас массированно вооружают Польшу, чтобы иметь этот плацдарм. Вот для чего еще ядерное оружие, чтобы их утихомирить. Чтобы они понимали, что мы не посчитаемся ни с чем. Польша еще нам подкинет проблем. Поэтому переброска этих войск – это «мышкование». Идет какое-то запугивание и нагнетание. Хотя я не верю, что они пытаются нас запугать. Но то, что нас запугать невозможно, я вам обещаю.