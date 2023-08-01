Лукашенко: «Американцы со времён Трампа разрушают Европу»
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом – в западных регионах страны. В программе рабочей поездки в Брестскую область крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к жителям приграничья, Александр Лукашенко подчеркнул, что им не следует опасаться войны. Ведь наша страна (вопреки домыслам и провокациям Запада) не собирается нападать на кого-либо. Однако сегодня местные жители обеспокоены действиями польских властей. Игнорировать новости о переброске войск становится сложнее. Александр Лукашенко успокоил: у нашей страны имеются средства для обеспечения безопасности. Ядерное оружие в том числе. Впрочем, Президент считает, что действия западных соседей это не попытка запугать нас. Все куда более масштабно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас почему это происходит? Причин много. Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Помните Brexit – выход Великобритании из Евросоюза? Что было плохо для Англии? Все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья не разлей вода. Их отношения повязаны-перевязаны больше, чем у нас с Российской Федерацией. Нас упрекают, что мы с Россией, а сами проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, непотопляемый авианосец. С другой стороны – Польша. Делают ставку на Польшу. На нас и на Украину должны были. Если бы в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу. И этот пояс от Балтики до Черного моря (Польша, Беларусь и Украина) – санитарный кордон между Россией и Китаем на Востоке. То есть мы опять в эту серую зону должны были попасть. Выстояли.
Вот они сегодня ставку делают на Польшу. Они вычистили все оружие советского образца в Польше, передали Украине и сейчас массированно вооружают Польшу, чтобы иметь этот плацдарм. Вот для чего еще ядерное оружие, чтобы их утихомирить. Чтобы они понимали, что мы не посчитаемся ни с чем. Польша еще нам подкинет проблем. Поэтому переброска этих войск – это «мышкование». Идет какое-то запугивание и нагнетание. Хотя я не верю, что они пытаются нас запугать. Но то, что нас запугать невозможно, я вам обещаю.
Беларусь не готовится воевать, но защищать свою территорию будет. В этом отношении полезна и частная военная кампания «Вагнер». Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня часть российских бойцов остается в Беларуси и помогает нашим военным, передает реальный боевой опыт. Что немаловажно, «музыканты» по достоинству оценили готовность и способность белорусской армии к обучению. О том, что соседей не выбирают, Александр Лукашенко говорил не раз. Подчеркнул и сегодня, что в Польше тоже живут неглупые люди. Они начинают осознавать истинные цели руководителей, поэтому вряд ли этим руководителям удастся одержать победу на предстоящих выборах. Тем не менее Запад серьезно намерен использовать Польшу как плацдарм и провернуть в стране то же, что пытались сделать в Беларуси в 2020 году.
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